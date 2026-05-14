OFICIAL: BTS encabeza show de medio tiempo en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A menos de 30 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, competencia que se va a disputar el 11 de junio al 19 de julio, se han confirmado a los artistas que van a estar en la Final del certamen del verano.

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Mediante redes sociales, el presidente FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer que Madonna, Shakira y BTS estarán en el medio tiempo de la Final con sede en Nueva Jersey.

"El 19 de julio, Madonna, Shakira y BTS encabezarán el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos uniendo música y futbol en el escenario deportivo más importante por una causa muy especial..." señala Infantino.

"El espectáculo apoyará el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, nuestro compromiso compartido para recaudar 100 millones de dólares y ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños y niñas de todo el mundo.

"Gracias a esta iniciativa, 1 dólar de cada entrada vendida para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se destinará directamente a ayudar a los jóvenes a aprender, crecer y jugar...", se agrega en la cuenta de Instagram del mandatario de la FIFA.

Recientemente, BTS dio tres conciertos en la Ciudad de México reuniendo a miles de 'ARMY', denominado así el fandom del grupo de K-Pop. Por su parte, Shakira es la autora de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Bajo el nombre 'Dai Dai', la artista colombiana regresa al certamen de verano tras haber creado 'La La La' en Brasil 2024. Otra de las canciones emblemáticas de Shakira fue la de 'Waka Waka' en Sudáfrica 2010.

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