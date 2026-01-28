El Australian Open se derrite: vuelve el protocolo por calor extremo en Melbourne

El Australian Open vuelve a enfrentarse a su viejo enemigo: el calor. Los organizadores del primer Grand Slam del año confirmaron que este martes se reactivará el "protocolo de calores extremos", luego de que ya fuera utilizado el sábado pasado.

Las previsiones apuntan a temperaturas que rondarán los 40°C, un escenario que pone a prueba tanto a jugadores como a la logística del torneo. Disputado en pleno verano del hemisferio sur, el Abierto de Australia está acostumbrado a jornadas sofocantes.

Por ello, desde 2019 se implementó un sistema especial que busca proteger la salud de los tenistas y garantizar condiciones equitativas de juego, algo clave cuando el termómetro se dispara.

Así funciona el protocolo de calor extremo

El torneo utiliza una escala de estrés térmico de cinco niveles, la cual se calcula tomando en cuenta cuatro factores: temperatura ambiente, humedad, velocidad del viento y radiación solar. Cada nivel activa distintas medidas preventivas. En el nivel 1, el juego se desarrolla con normalidad. En el nivel 2, se recomienda aumentar la hidratación. Para el nivel 3, entran en acción estrategias de enfriamiento corporal. Cuando el índice alcanza el nivel 4, se establecen pausas prolongadas, y si llega al nivel 5, el partido se suspende por completo.

Los límites varían según la categoría: el juego se interrumpe con un índice de 4.6 en tenis en silla de ruedas, 4.7 en torneos juveniles y 5 en singles femenil y varonil. En las pistas principales -Rod Laver Arena, Margaret Court y John Cain Arena-, el partido se reanuda una vez que se cierra el techo retráctil y se activa el aire acondicionado. Un ejemplo reciente fue el del vigente campeón Jannik Sinner, quien sufrió las condiciones extremas en tercera ronda ante Eliot Spizzirri. El italiano jugó dos sets al aire libre antes de que el cierre del techo cambiara el panorama a su favor.

Martes clave bajo el sol australiano

La jornada del martes promete emociones fuertes con los primeros cuatro cuartos de final de los torneos individuales. Figuras como Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Coco Gauff saltarán a la Rod Laver Arena, donde el techo podría ser protagonista.

Sin embargo, el foco también está en las casi 60 partidos programados en las pistas anexas, todos expuestos a suspensiones. El sábado pasado, algunos encuentros estuvieron detenidos hasta por cinco horas, y el árbitro debe avisar la reanudación con al menos media hora de anticipación.

Ante este panorama, la organización incluso decidió aplazar un día el inicio del torneo en silla de ruedas, confirmando que el calor no es un rival menor. En Melbourne, el termómetro también juega… y a veces gana.

