Así cambió el precio de Allan Saint-Maximin luego de dejar el Club América y con su llegada a la MLS

Allan Saint-Maximin volvió a ser noticia en el mercado de fichajes. Después de un breve paso por el Lens de Francia, el extremo francés fue anunciado como nuevo jugador del Charlotte FC de la MLS. Su cambio de equipo también ha venido acompañado por una modificación en su valor de mercado respecto a la etapa que vivió en el Club América.

El atacante no dejó un recuerdo positivo durante su paso por Coapa, mientras que ahora iniciará un nuevo desafío en Estados Unidos. Su cotización, sin embargo, ya no es la misma que tenía cuando llegó al futbol mexicano. Ahora vale 3 millones de euros menos que cuando arribó a la Liga BBVA MX.

Allan Saint-Maximin del América tiene un valor en el mercado de 13 millones de euros |@clubamerica

Así cambió el valor de Allan Saint-Maximin tras salir del Club América

De acuerdo con Transfermarkt, Allan Saint-Maximin tenía un valor de mercado de 13 millones de euros cuando fue presentado como refuerzo del Club América en agosto de 2025, procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

TE PUEDE INTERESAR:



Meses después, en febrero de 2026, el francés dejó a las Águilas para incorporarse como agente libre al Lens. Tras esa etapa en la Ligue 1 y su reciente fichaje por el Charlotte FC, su cotización actual se ubica en 10 millones de euros, tres millones menos que cuando aterrizó en Coapa.

Los números que dejó Saint-Maximin con el América

Aunque su estancia en el conjunto azulcrema fue corta, el extremo de 29 años tuvo participación constante. Según BeSoccer, disputó 16 partidos oficiales, de los cuales 9 fueron como titular. Durante ese periodo marcó 3 goles, repartió 2 asistencias y recibió 3 tarjetas amarillas, antes de regresar al futbol europeo.

Su siguiente reto será la MLS y la Leagues Cup

El Charlotte FC incorporó al francés como uno de sus principales refuerzos para la temporada 2026. Además de competir en la MLS, Saint-Maximin disputará la Leagues Cup, torneo en el que su equipo comparte grupo con Pumas UNAM, Atlas y Pachuca.

IT'S OFFICIAL 🤝



We have signed French forward Allan Saint-Maximin to a three-year Designated Player contract!



📰: https://t.co/4afC9KCgep pic.twitter.com/4fGQQz0AjC — Charlotte FC (@CharlotteFC) July 13, 2026

Por ello, no enfrentará al Club América en la fase inicial. Sin embargo, existe la posibilidad de un reencuentro si ambos clubes avanzan a las rondas de eliminación directa del certamen. Ese escenario permitiría que el extremo francés vuelva a medirse frente al equipo con el que jugó durante la temporada 2025-2026.

