Así va el campeonato de goleo en la Liga Saudí: Cristiano Ronaldo no es el número 1

Tras los rumores de que Cristiano Ronaldo había dejado Arabia Saudita y la posterior lesión del astro portugués, el Al-Nassr lidera la tabla de posiciones de la Saudí Pro League, pero CR7 se aleja del campeonato de goleo de la Liga Saudí. A pesar del gran nivel del ex Real Madrid a sus 41 años, hay dos jugadores que le superan.

Tras la última fecha, se confirmó que Julián Quiñones –quien tiene un salario mucho más alto que en Club América– llegó a la cima de la tabla de goleo en la Liga Saudí, gracias a llegar a los 24 goles en 22 partidos jugados. Justamente tiene los mismos encuentros disputados que CR7, pero con 3 tantos más.

Julián Quiñones logra el mejor promedio de gol en la Liga Saudí

Si bien “La Pantera” Quiñones comparte la cima de la tabla de goleo con el inglés Ivan Toney, el representante de México lo logró con dos partidos menos en esta temporada de la Liga Saudí. Por su parte, CR7 tendrá varios partidos en los que no estará presente por su lesión de rodilla. El mexicano puede sacarle más ventaja.

TE PUEDE INTERESAR:



|X

El Top 10 de goleadores de la Liga Saudí, con Cristiano Ronaldo en el podio

Julián Quiñones (Al‑Qadsiah FC, México): 24 goles en 22 partidos jugados.

Ivan Toney (Al‑Ahli Saudi FC, Inglaterra): 24 goles en 24 partidos jugados.

Cristiano Ronaldo (Al‑Nassr FC, Portugal): 21 goles en 22 partidos jugados.

Roger Martínez (Al‑Taawoun FC, Colombia): 19 goles en 24 partidos jugados.

Mateo Retegui (Al‑Qadsiah FC, Italia): 15 goles en 24 partidos jugados.

Ramiro Enrique (Al‑Kholood Club, Argentina): 14 goles en 24 partidos jugados.

Yannick Carrasco (Al‑Shabab FC, Bélgica): 14 goles en 22 partidos jugados.

Joshua King (Al‑Khaleej FC, Noruega): 14 goles en 22 partidos jugados.

João Félix (Al‑Nassr FC, Portugal): 13 goles en 25 partidos jugados.

Karim Benzema (Al‑Hilal SFC, Francia): 13 goles en 18 partidos jugados.

Los números de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr

|Instagram: Cristiano Ronaldo

Partidos jugados: 137

Encuentros como titular: 135

Goles convertidos: 121

Asistencias aportadas: 23

Títulos conseguidos: 0

Los números de Julián Quiñones en el Al‑Qadsiah FC de la Liga Saudí