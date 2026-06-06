Esta es la verdadera EDAD BIOLÓGICA del Canelo Álvarez; aún no piensa en el retiro

Hace unos días el boxeador mexicano Saúl, el Canelo Álvarez, sorprendió a propios y extraños luego de dar a conocer cuál es su verdadera edad biológica, una situación que le ha permitido replantear su retiro a pesar de que ya es un experimentado dentro del ambiente profesional.

Canelo vs Berlanga: La AMENAZA de Canelo Álvarez a Edgar Berlanga

Con 36 años por cumplir en julio del 2026, la realidad es que el Canelo Álvarez ya cuenta con una carrera lo suficientemente establecida como para pensar en el retiro a corto plazo. No obstante, su pensamiento podría haber cambiado luego de darse a conocer cuál es su verdadera edad biológica.

¿Cuál es la edad biológica del Canelo Álvarez?

Fue la misma leyenda del boxeo mexicano quien reveló que se realizó distintos estudios médicos en una reconocida clínica suiza. Los resultados arrojaron respuestas por demás positivas para el pugilista, quien, de acuerdo con estos, cuenta con una edad biológica inferior a la real.

Te puede interesar: El capitán de Qatar que vio crecer su futbol en los últimos años

Te puede interesar: El día que Embolo marcó el gol más triste de su carrera

Los análisis incluyeron algunas evaluaciones profundas, entre las que destacan su funcionamiento cerebral, su estado físico general y los niveles de inflamación para un boxeador. Una vez concluidos estos, los resultados arrojaron que el Canelo Álvarez cuenta con una edad biológica de 26 años.

En otras palabras, la edad biológica del Canelo Álvarez es prácticamente diez veces menor a su edad real. Esta situación habla de forma increíble de los cuidados que el mexicano ha tenido a lo largo de su carrera profesional, misma que incluye, hasta ahora, un total de 68 peleas oficiales.

¿Cuándo y contra quién será la próxima pelea del Canelo Álvarez?

A pesar de las indirectas que tanto David Benavidez como Jake Paul han lanzado mediante sus redes, el siguiente rival del Canelo Álvarez será el camerunés Christian Mbilli. La batalla entre ambos está pactada para realizarse el 12 de septiembre en Arabia Saudita.