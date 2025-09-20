¡Caos Total! Récord de banderas rojas en clasificación del GP de Azerbaiyán

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 pasará a la historia como una de las más accidentadas de la Fórmula 1. Este sábado, el circuito urbano de Bakú fue escenario de una sesión caótica que registró seis banderas rojas, marcando un récord absoluto en la categoría. En medio del desorden, el actual campeón del mundo, Max Verstappen, logró imponer su jerarquía y se quedó con la pole position, mientras que Carlos Sainz sorprendió al clasificar segundo con su Williams.

La sesión, que normalmente dura una hora, se extendió por casi dos debido a múltiples interrupciones provocadas por choques y condiciones de pista traicioneras. Desde la Q1, los muros de Bakú cobraron víctimas: Alexander Albon, Nico Hülkenberg y Franco Colapinto fueron los primeros en estrellarse, obligando a detener la acción en tres ocasiones.

En la Q2, Oliver Bearman se sumó a la lista de accidentados, y en la decisiva Q3, los incidentes de Charles Leclerc y Oscar Piastri terminaron por sellar una clasificación que puso a prueba la paciencia de pilotos, equipos y aficionados.

We had SIX red flags and so much drama in qualifying 😵#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qFuv0d5tdF — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Verstappen, con temple de campeón, logró marcar un tiempo de 1:41.117, asegurando su sexta pole de la temporada y la número 46 de su carrera. “Fue una clasificación larguísima. Las banderas rojas te dejan sin neumáticos, pero estoy muy contento por cómo ha ido el fin de semana”, declaró el neerlandés.

La gran sorpresa fue Carlos Sainz, quien aprovechó los momentos clave para colocar su Williams en la segunda posición, a solo 478 milésimas de Verstappen. El madrileño confirmó el progreso del equipo británico y se perfila como contendiente serio para la carrera del domingo.

¿Quién quedó tercero en la clasificación en GP Azerbaiyán?

El tercer lugar fue para Liam Lawson de Racing Bulls, quien logró su mejor resultado en una clasificación de F1. Completaron el top cinco George Russell y Yuki Tsunoda, beneficiados por el caos en pista.

Con una parrilla sacudida por accidentes y sorpresas, el Gran Premio de Azerbaiyán promete emociones fuertes. Verstappen parte desde la cima, pero en Bakú, nada está garantizado.