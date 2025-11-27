deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

ÚLTIMA HORA: César “Chino” Huerta estará fuera y esto fue lo que realmente pasó

El extremo mexicano volvió a ser baja con el Anderlecht y se perderá todo lo que resta del año. Te contamos qué fue lo que realmente le pasó al “Chino” Huerta

César Huerta sufrió una nueva lesión
Crédito: @rscanderlecht / X
César Huerta sufrió una nueva lesión
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

México recibió una impactante noticia al conocer que César Huerta será baja para todo lo que resta del año. El extremo mexicano, con pasado en Pumas UNAM, encendió las alarmas cuando su club, Anderlecht, anunció que fue operado durante la mañana de este día jueves 27 de noviembre. ¿Qué fue lo que realmente le pasó al jugador de 24 años?

La razón por la que César Huerta fue operado en Bélgica

Según el comunicado oficial lanzado por el club belga, el ‘Chino’ Huerta se realizó estudios médicos adicionales durante estos días y se determinó que debía ser intervenido quirúrgicamente de la pelvis. “Esto significa que el extremo mexicano estará fuera de la actividad por un tiempo estimado entre seis y ocho semanas”, reveló el Anderlecht.

César Huerta
RSC Anderlecht
César Huerta será baja por dos meses

Resulta que Huerta arrastró una lesión pélvica durante las últimas semanas, situación que lo mantuvo lejos de las canchas. Incluso, el mexicano se perdió los últimos tres encuentros de su equipo y ni siquiera fue convocado por Besnik Hasi, estratega del Anderlecht. De esta manera, el ‘Chino’ puso en alerta a toda la Selección Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR:

¿César Huerta se perderá el Mundial 2026 con México?

De acuerdo a lo mencionado por las autoridades del Anderlecht, todo parece indicar que el ‘Chino’ Huerta regresará a los terrenos de juego durante el mes de febrero de 2026. En caso de recuperarse por completo, el extremo tendrá tiempo suficiente para entrenar y llegar con rodaje al Mundial 2026. Además, podría estar disponible para la fecha FIFA de marzo, donde México enfrentaría a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca (hoy Banorte).

César Huerta y una temporada accidentada

Desde que comenzó el curso 2025/26 en Europa, el ‘Chino’ logró disputar solamente 12 partidos con la camiseta del Anderlecht. Apenas consiguió marcar dos goles: uno en liga y otro en copa. Su último juego fue el pasado 28 de octubre cuando el conjunto belga enfrentó a Nonive en la Copa de Bélgica. En aquella ocasión, Huerta jugó 46 minutos y logro anotar.

Mexicanos en el Mundo
Chino Huerta
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Llegadas de la Selección de México y Uruguay | Recibimiento 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay
Resumen Selección MX.jpg
Selección Azteca
Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Malagón monumental! Otra vez salva a México con una atajada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Qué atajada de Malagón! Salva a México del tercer gol con una parada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Damián Bobadilla!| México 1 - 2 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Raúl Jiménez ! | de Penal | México 1 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Antonio Sanabria! | Revisión del VAR | México 0 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡POR NADA! Edson Álvarez remata en el córner y estrella el balón en el poste | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Casi el primero de México! Tremendo tiro libre de Mora que salva el portero | México vs Paraguay
×
×