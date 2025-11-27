ÚLTIMA HORA: César “Chino” Huerta estará fuera y esto fue lo que realmente pasó

México recibió una impactante noticia al conocer que César Huerta será baja para todo lo que resta del año. El extremo mexicano, con pasado en Pumas UNAM, encendió las alarmas cuando su club, Anderlecht, anunció que fue operado durante la mañana de este día jueves 27 de noviembre. ¿Qué fue lo que realmente le pasó al jugador de 24 años?

La razón por la que César Huerta fue operado en Bélgica

Según el comunicado oficial lanzado por el club belga, el ‘Chino’ Huerta se realizó estudios médicos adicionales durante estos días y se determinó que debía ser intervenido quirúrgicamente de la pelvis. “Esto significa que el extremo mexicano estará fuera de la actividad por un tiempo estimado entre seis y ocho semanas”, reveló el Anderlecht.

RSC Anderlecht César Huerta será baja por dos meses

Resulta que Huerta arrastró una lesión pélvica durante las últimas semanas, situación que lo mantuvo lejos de las canchas. Incluso, el mexicano se perdió los últimos tres encuentros de su equipo y ni siquiera fue convocado por Besnik Hasi, estratega del Anderlecht. De esta manera, el ‘Chino’ puso en alerta a toda la Selección Mexicana.

César Huerta a subi une intervention chirurgicale. De Mexicaanse flankaanvaller zal naar schatting zes tot acht weken buiten strijd zijn. 🟣⚪



¿César Huerta se perderá el Mundial 2026 con México?

De acuerdo a lo mencionado por las autoridades del Anderlecht, todo parece indicar que el ‘Chino’ Huerta regresará a los terrenos de juego durante el mes de febrero de 2026. En caso de recuperarse por completo, el extremo tendrá tiempo suficiente para entrenar y llegar con rodaje al Mundial 2026. Además, podría estar disponible para la fecha FIFA de marzo, donde México enfrentaría a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca (hoy Banorte).

César Huerta y una temporada accidentada

Desde que comenzó el curso 2025/26 en Europa, el ‘Chino’ logró disputar solamente 12 partidos con la camiseta del Anderlecht. Apenas consiguió marcar dos goles: uno en liga y otro en copa. Su último juego fue el pasado 28 de octubre cuando el conjunto belga enfrentó a Nonive en la Copa de Bélgica. En aquella ocasión, Huerta jugó 46 minutos y logro anotar.