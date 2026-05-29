¡Como un león enjaulado! Edson Álvarez rompe el silencio tras su lesión y lanza advertencia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Luego de atravesar meses complicados fuera de las canchas, Edson Álvarez se declara listo para volver a la actividad con el tricolor. El mediocampista no oculta su deseo de pisar el terreno de juego, asegurando que esta pausa obligada lo ha transformado en un elemento mucho más maduro de cara a la próxima Copa del Mundo.

El jugador reconoció que su etapa de rehabilitación representó un reto enorme, pero asume este proceso de aprendizaje como parte de un plan que lo fortaleció mentalmente.

Asimismo, dejó en claro su total disposición táctica para el esquema de Javier Aguirre, ofreciéndose como una opción versátil tanto en la contención como en la defensa central, priorizando siempre el beneficio del equipo por encima de cualquier preferencia personal.

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Liderazgo interno y el análisis de los rivales para el Mundial

Respecto a su estado actual y la sed de revancha, Álvarez fue contundente: "Tengo ganas de salir a jugar, estoy enjaulado como un león, soy una mejor versión de mí porque me tocó duro". Además, destacó la jerarquía del vestidor junto a compañeros como Johan Vásquez y Erick Lira. "Todos son capitanes... eso te habla del nivel de competitividad, nos hace una mejor selección", afirmó.

Sobre la complejidad del certamen, el mediocampista ya tiene perfectamente estudiados a los contrincantes del grupo. "Los africanos son fuertes, rápidos, los coreanos organizados tácticamente", analizó, advirtiendo también sobre el poderío de la Selección de Chequia y las cualidades de su amigo Tomáš Souček en el juego aéreo.

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El sueño de jugar el Mundial en casa

Las ansias por debutar en territorio mexicano y ver a su familia en la tribuna son el principal motor de Edson para este verano. El jugador sabe que la localía jugará un papel fundamental: "Es un arma de doble filo, pero vamos a pensar en que contaremos con el apoyo del público los 90 minutos para tratar de darles un buen resultado", sentenció.

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