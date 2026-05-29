¡ÚLTIMA HORA! La contundente REVELACIÓN de Alexis Vega sobre su estado físico para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana

Para los micrófonos de Azteca Deportes, Alexis Vega, capitán del Toluca, rompió el silencio y reveló toda la verdad sobre su estado de salud, en medio de la ola de rumores que han circulado en los últimos días sobre su condición física.

El delantero mexicano disipó de manera contundente las dudas en una reveladora entrevista frente a Carlos "Warrior" Guerrero y David Medrano, mostrándose pleno de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM: "Primero, estoy feliz. Yo creo que soy un bendecido, un agradecido de poder estar acá... la ilusión está a tope, me encuentro bien disfrutando cada momento", aseguró ante las cámaras.

El atacante escarlata dejó en claro que se encuentra al cien por ciento y trabajando al máximo bajo las órdenes de Javier Aguirre.

"Estoy full, no he perdido ningún entrenamiento en la Selección y te digo, estoy feliz, disfrutando cada momento y echándole todas las ganas", afirmó. Sobre las dudas médicas tras su paso por el cuadro mexiquense, explicó que se sometió a un procedimiento rutinario: "Me hice una limpieza que es de rutina para mi rodilla. Hablé con el cirujano y en dos o tres años me tengo que volver a hacer otra limpieza por el tipo de rodilla que tengo".

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Respecto a los rumores sobre su forma de caminar o si cojea, Vega fue tajante y relató una peculiar anécdota para explicar que es un efecto secundario con el que vivirá siempre.

"Es algo ya crónico de mi rodilla, hasta el mismo caminar. Luego voy a acompañar a mi señora al hospital... y los enfermeros que no me conocen me dicen '¿qué, te duele la rodilla?' y digo 'no, yo ya camino así', es algo que ya tengo en mí", confesó el jugador, añadiendo que el fortalecimiento diario será vital "de aquí a lo que me retire".

En cuanto a su nivel actual y el foco público, el delantero fue muy autocrítico sobre sus actuaciones recientes y confesó haberse alejado de las redes sociales para proteger su salud mental tras su etapa con el Rebaño Sagrado.

"Trato de llegar a mi mejor nivel. Por ahí he escuchado en Twitter y eso no tengo, porque después de mucho tiempo en Chivas yo creo que me volví loco", sentenció, priorizando ahora su tranquilidad mental y el enfoque absoluto en la cancha.

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"En el Azteca nadie nos puede ganar"

Con la mira puesta en hacer un torneo fantástico en la justa de 2026, Vega destacó la mentalidad ganadora que hay en el grupo respaldado por Javier "El Vasco" Aguirre y el peso histórico de jugar en territorio nacional.

"Nosotros queremos hacer historia, estamos en casa y tenemos mucha ilusión", aseguró. Además, lanzó una contundente advertencia para los rivales que visiten el Coloso de Santa Úrsula: "Sabemos que la altura nos puede ayudar muchísimo. Que se paren en el Azteca, no nos pueden ganar (palabras que Aguirre les menciona mucho). Estamos en nuestra casa con nuestra gente".

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Plantel completo y la ilusión del Mundial en casa

Finalmente, el jugador destacó que el equipo ya respira un ambiente inmejorable tras las recientes incorporaciones de César "Chino" Huerta y Raúl Jiménez.

Aunque admitió que ser sede hace que se viva distinto a otras concentraciones , "todavía no nos cae el 20 porque ya ves que cuando andas a un mundial, viajas... y ahorita estamos tranquilos, estamos en casa"—, Vega anticipó que la verdadera fiebre mundialista explotará en la capital mexiquense. "Yo creo que ya terminando el tercer partido en el Nemesio, ahí ya se va a empezar a sentir", concluyó.

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