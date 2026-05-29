“Después de ser campeones, celebraremos”: Raúl Jiménez sueña con ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana

Faltan menos de dos semanas para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Raúl Jiménez tiene claro lo que quiere lograr con la Selección Mexicana. El delantero del Fulham reveló en entrevista con Carlos Guerrero “Warrior” y David Medrano que sueña con ser campeón del mundo y celebrar después de la justa.

El exjugador de las Águilas del América habló sobre su estado físico y puntualizó que se encuentra en óptimas condiciones. Esto le permite poder visualizarse como campeón del mundo el 19 de julio en Nueva York.

“Físicamente estoy muy bien. Terminé la temporada con Fulham con buena participación”, dijo Jiménez. “Se viene algo muy importante. Ya después del Mundial, después de ser campeones, celebraremos”.

¡Motivación a tope! 🙌



Jiménez sobre lo que lo inspira de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.#MiSelecciónAzteca



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Con nueve goles en la última temporada de la Premier League, Jiménez sabe que está en su mejor momento y tiene su lugar garantizado como titular. De cualquier manera, sabe que debe seguir con buenas actuaciones para demostrar de lo que está hecho.

"Me siento muy bien, creo que estos últimos 2-3 años los he hecho de buena manera, ganándome ese lugar en la Selección para estar en el Mundial. Hay que seguir así y yo quiero mostrar de lo que estoy hecho y de lo que puedo seguir haciendo".

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La delantera de Javier Aguirre parece estar definida. Además de Jiménez, “El Vasco” cuenta con Santi Gimenez, Armando González y Armando González como jugadores que se desempeñan como “9”. La única certeza que tienen el estratega es que el delantero del Fulham será el que inicie contra Sudáfrica el 11 de junio.

Raúl Jiménez, motivado por la falta de gol en mundiales

Raúl Jiménez ha disputado 125 partidos con la Selección Mexicana y ha sido parte de los Mundiales de 2014, 2018 y 2022. La cuestión está en que no ha logrado anotar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ porque solo ha disputado 116 minutos. Aunque pareciera ser algo negativo, el exjugador del Wolverhampton toma como motivación el poder jugar, y conseguir su primer gol, contra Sudáfrica en la inauguración del torneo.

"Lo tomó como una motivación, de haber estado en tres tal vez no jugando de la manera que quisiera, pero tengo la motivación de hacerlo en este Mundial, que sea en casa, en el Azteca, en donde anoté mi primer gol en primera división”, explicó Jiménez. “Fui campeón con América y es algo que tengo visualizado. Claro que recuerdo el gol vs Panamá".