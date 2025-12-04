Checo Pérez sorprende con sus declaraciones, esto dijo sobre el Chicharito tras su penal fallado

Han pasado varios días desde que Javier, el Chicharito Hernández , falló el penal que le hubiera dado el pase a Chivas a las semifinales del Apertura 2025; sin embargo, este hecho sigue dejando eco en el país. Ahora, fue Checo Pérez quien se tomó el tiempo para dar su opinión al respecto.

Como sabes, Checo Pérez se ha convertido en un amante del futbol mexicano, pues en más de una ocasión se ha visto en eventos de esta índole. Ante ello, considera que lo ocurrido el domingo pasado con Javier, el Chicharito Hernández, puede ser un punto de partida para la charla en el futbol nacional.

¿Qué piensa Checo Pérez del penal fallado del Chicharito Hernández?

Más allá de brindar su postura al respecto, lo que Checo Pérez hizo fue aprovechar el impacto que tiene en redes sociales para replicar lo dicho por el Doctor García, quien a través de su X profundizó en la valentía que el Chicharito tiene para solventar un penal con el presión que ello sugiere.

Del mismo modo, Checo Pérez compartió las palabras de Luis García en donde ambos apoyan a Javier en este difícil momento de su carrera, y aunque aseguran que su falla fue importante, no demerita lo que ha ocurrido en su carrera como profesional, misma en la que destaca su paso por equipos como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

Finalmente, aseguró que en México existen muchas personas a las que les molesta “el éxito” de otros, lo cual se refleja perfectamente en lo que ocurre con Javier Hernández. Por lo pronto, vale decir que el Chicharito termina su contrato con el club en 2025, por lo que seguramente saldrá del mismo en los próximos días.

¿Cuántos meses faltan para el regreso de Checo Pérez a la F1?

El calendario de la F1, en su temporada 2026, confirma que la primera carrera del año se llevará a cabo el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Melbourne, Australia , evento en el que Checo Pérez podría hacer su debut oficial con Cadillac, escudería que también se presentará por primera vez en este circuito.

