deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Checo Pérez sorprende con sus declaraciones, esto dijo sobre el Chicharito tras su penal fallado

Sin decir nada, dijo mucho...Esto fue lo que pensó Sergio, Checo Pérez, luego de la falla que Javier, el Chicharito Hernández, tuvo ante Cruz Azul.

checo-perez-defiende-chicharito-hernandez-penal-fallado.jpg
Instagram: Checo Pérez / Chicharito Hernández
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

Han pasado varios días desde que Javier, el Chicharito Hernández , falló el penal que le hubiera dado el pase a Chivas a las semifinales del Apertura 2025; sin embargo, este hecho sigue dejando eco en el país. Ahora, fue Checo Pérez quien se tomó el tiempo para dar su opinión al respecto.

Entrevista EXCLUSIVA con Javier ‘Chicharito’ Hernández

Como sabes, Checo Pérez se ha convertido en un amante del futbol mexicano, pues en más de una ocasión se ha visto en eventos de esta índole. Ante ello, considera que lo ocurrido el domingo pasado con Javier, el Chicharito Hernández, puede ser un punto de partida para la charla en el futbol nacional.

¿Qué piensa Checo Pérez del penal fallado del Chicharito Hernández?

Más allá de brindar su postura al respecto, lo que Checo Pérez hizo fue aprovechar el impacto que tiene en redes sociales para replicar lo dicho por el Doctor García, quien a través de su X profundizó en la valentía que el Chicharito tiene para solventar un penal con el presión que ello sugiere.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las bajas que tendrá Chivas para el próximo torneo?

Te puede interesar: Alexa Bliss, la luchadora que conquistó la WWE en 2025

Del mismo modo, Checo Pérez compartió las palabras de Luis García en donde ambos apoyan a Javier en este difícil momento de su carrera, y aunque aseguran que su falla fue importante, no demerita lo que ha ocurrido en su carrera como profesional, misma en la que destaca su paso por equipos como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

Finalmente, aseguró que en México existen muchas personas a las que les molesta “el éxito” de otros, lo cual se refleja perfectamente en lo que ocurre con Javier Hernández. Por lo pronto, vale decir que el Chicharito termina su contrato con el club en 2025, por lo que seguramente saldrá del mismo en los próximos días.

¿Cuántos meses faltan para el regreso de Checo Pérez a la F1?

El calendario de la F1, en su temporada 2026, confirma que la primera carrera del año se llevará a cabo el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Melbourne, Australia , evento en el que Checo Pérez podría hacer su debut oficial con Cadillac, escudería que también se presentará por primera vez en este circuito.

Checo Pérez
Chicharito Hernández
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Formula E
Del estadio a la pista: Carlos Guerrero 'Warrior' y la nueva era de Fórmula E | Podcast de Fórmula E
Thumbnail
Formula E
Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro
Thumbnail
Formula E
Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
×
×