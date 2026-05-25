Chicharito Hernández ‘hereda’ el 14 de la Selección Mexicana a Hormiga González

Durante tres Mundiales el dorsal 14 de la Selección Mexicana lució sobre la espalda de Javier 'Chicharito' Hernández y con la que convirtió cuatro goles para sumarse a la lista de máximos goleadores de México en justa mundialistas; sin embargo, el legado de ese número continuará con un jugador de las Chivas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Chicharito Hernández hereda la camiseta 14 de la Selección Mexicana a Hormiga González

A través de un video compartido en redes sociales, Chicharito Hernández recordó algunos de sus mejores goles con la Selección Mexicana en Mundiales portando el número 14 y cedió la batuta a Hormiga González para que luzca el dorsal con orgullo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Chicharito le entregó su camiseta a Hormiga esperando que pueda seguir anotando goles y mantener el legado que el exjugador de Manchester United y Real Madrid construyó a lo largo de su carrera.

Con el 14 en la espalda, el Chicharito Hernández le marcó a Francia y Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, a Croacia en Brasil 2014 y a Corea del Sur en Rusia 2018, pero no pudo continuar con su legado en Qatar 2022 tras quedar fuera de la convocatoria por decisión de Tata Martino.

Fue precisamente en el partido ante Ghana de este viernes 22 de mayo en donde Hormiga González estrenó el dorsal 14 que le heredó Chicharito y que se espera que utilice durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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