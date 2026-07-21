¿Cuánto dinero recibió Chivas por ser la base de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Después de muchos periodos mundialistas, las Chivas del Guadalajara se convirtieron nuevamente en la base de la Selección Mexicana, misma que obtuvo una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de caer en la ronda de octavos de final frente a Inglaterra.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Y es que, con cinco elementos disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026, era de esperarse que Chivas tuviera un reconocimiento económico por parte del Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, el cual entrega una cantidad de dinero a cada club por prestar a sus jugadores durante este evento.

¿Cuánto dinero recibió Chivas de la FIFA por prestar a sus futbolistas?

En primera instancia, vale decir que cada equipo recibe 5,000 dólares por cada jugador y cada día que permanece en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Otro punto a detallar es que el dinero aumenta si es que las selecciones superan cada fase, desde la primera ronda hasta la gran final.

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Por tal motivo, el portal Rebaño Pasión menciona que, al final, Chivas recibió un total de 57,750 dólares por cada uno de los jugadores que estuvieron en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que, al final, el conjunto de Verde Valle acumuló 1,501,500 dólares después de los 25 días de la participación de la Selección Mexicana.

Cabe mencionar, además, que la cifra podría aumentar si es que se considera que los jugadores de Chivas estuvieron concentrados semanas antes del inicio del Mundial 2026; sin embargo, al no estar contemplado esto en el reglamento de la FIFA la situación deberá confirmarse o rechazarse en próximos días.

¿Por qué los casos de Mateo Chávez y Luis Romo son atípicos?

Un punto a destacar es lo que ocurre con Mateo Chávez, elemento que tuvo a bien entregarle cierta cantidad a Chivas dado que la FIFA cuenta los últimos dos años del jugador, el cual emigró a Europa hace un año. Sin embargo, ocurre lo mismo con Luis Romo, quien además de dejar dinero al Guadalajara también hizo lo propio con Cruz Azul.