OFICIAL: La nueva playera de las Chivas para el Apertura 2026

Fieles a la era de la inmediatez, las Chivas de Guadalajara utilizaron sus plataformas digitales para revelar de manera oficial las nuevas pieles que portarán para el Torneo Apertura 2026 con un diseño que busca fusionar la rica herencia histórica de la institución con una visión vanguardista.

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A través de una galería de imágenes, el Rebaño Sagrado acompañó el lanzamiento con un potente mensaje que apela directamente al corazón y la identidad de sus seguidores:

"Futuro Sagrado. Hay tradiciones que trascienden el tiempo, que se heredan de generación en generación. Nuestros nuevos uniformes para la temporada 2026-27 están aquí. Una colección diseñada para quienes entienden que representar y defender estos colores significa formar parte de algo mucho más grande que un club o una afición".

Diseño de la camiseta de local: Respeto a las barras y elegancia moderna

La nueva camiseta de local respeta las sagradas franjas rojas y blancas que han dado identidad al club desde su fundación, pero incorpora sutiles detalles tecnológicos y de diseño que refrescan su apariencia para la temporada 2026-27. Destaca la limpieza en la parte frontal y una confección ergonómica pensada para el alto rendimiento de los futbolistas. Por su parte, la indumentaria de visitante apuesta por la elegancia con tonos sobrios, rindiendo un homenaje al orgullo de jugar únicamente con futbolistas mexicanos.

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¿Cuándo debuta las Chivas en el Apertura 2026?

La espera para ver este nuevo jersey en acción sobre el terreno de juego será muy corta. Las Chivas de Guadalajara harán su debut oficial en el Torneo Apertura 2026 este sábado 18 de julio, cuando busquen sus primeros tres puntos del certamen ante los Diablos Rojos de Toluca.

La expectativa es máxima para el proyecto rojiblanco, que no solo estrena piel, sino que inicia el camino con la firme obligación de ser protagonista y pelear por el título.

