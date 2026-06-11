¡BOMBAZO! Chivas va por una figura de Pumas y ya hay acuerdo como refuerzo del Apertura 2026

Las Chivas siguen buscando elementos para reforzarse de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los jugadores que ya tendrían amarrado es Jordan Carrillo, quien destacó en el pasado Clausura 2026 con los Pumas llegando hasta la Final del campeonato que terminaron perdiendo ante Cruz Azul.

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Chivas va por Jordan Carrillo y ya habría un acuerdo

De acuerdo con información de Omar Villarreal, reportero de TV Azteca Deportes, las Chivas ya tendrían un acuerdo con Santos Laguna por Jordan Carrillo para que se sume al Rebaño Sagrado en el Apertura 2026.

Cabe recordar que Carrillo estuvo a préstamo con Pumas durante el último semestre: sin embargo, se trató de un acuerdo a préstamo sin opción a compra, por lo que el jugador tuvo que regresar a Los Guerreros.

Como jugador de Pumas, Carrillo convirtió seis goles entre la Fase Regular del Clausura 2026 y la Liguilla, además de contribuir con tres asistencias, pero se ganó el cariño de los aficionados por aparecer en momentos importantes bajo el mando de Efraín Juárez.

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Carrillo fue el artífice de la clasificación de Pumas contra el América al marcar dos veces en la eliminatoria, además de convertir el gol que le dio a los Universitarios su pase a la Final tras vencer en casa al Pachuca.

Además de Pumas, Carrillo también ha militado en Santos Laguna y cuenta con experiencia europea tras un paso de un año por el Sporting de Gijón en donde disputó 26 partidos y marcó un gol.

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