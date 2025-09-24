deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¿La venganza de Christian Horner? El movimiento oculto que sacudiría a la Fórmula 1

Tras su millonaria salida de Red Bull, el histórico directivo de Fórmula 1 Christian Horner ya suena en Haas y hasta en MotoGP, en un giro inesperado de su futuro.

Christian Horner, jefe de Red Bull, en el Gran Premio de Las Vegas 2024
Evelyn Hockstein/REUTERS
Christian Horner, jefe de Red Bull, en el Gran Premio de Las Vegas 2024.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
Compartir

La Fórmula 1 vuelve a sacudirse con un rumor que nadie veía venir. Christian Horner , el hombre que construyó el imperio de Red Bull durante 20 años y que fue despedido en julio, podría tener un nuevo destino tan sorprendente como polémico: el equipo Haas.

La noticia surge apenas unos días después de confirmarse su salida oficial de Red Bull, acompañado de una indemnización que ronda los 80 millones de libras esterlinas (más de 1,500 millones de pesos mexicanos). Una cifra descomunal que lo coloca en la órbita de los personajes más caros de la historia reciente de la categoría.

¡Checo Pérez está de vuelta! Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac tras 8 meses de ausencia

Haas, la vía para ser “dueño de su destino”

Lo que seduce a Horner, según versiones que circulan en el paddock, no es simplemente dirigir un equipo, sino tener equity, es decir, participación real en la propiedad. Y ahí aparece Haas como una opción viable: un equipo estadounidense con recursos limitados, pero que recientemente anunció una sociedad con Toyota, aún incipiente, pero con potencial.

El dueño Gene Haas ha mostrado resistencia a invertir grandes sumas desde el ingreso de la escudería en 2016, y la llegada de Horner podría significar un giro radical. Sería la posibilidad de transformarse de empleado a verdadero amo y señor de un proyecto deportivo, algo que en Alpine —otro equipo con el que ha sido vinculado— parece mucho más difícil.

Te puede interesar: Carlos Sainz comete grave y bochornoso error en plena pista de Fórmula Uno donde se correrá el Gran Premio de Bakú

¿MotoGP en el horizonte?

Como si no fuera suficiente, también se habla de un escenario todavía más inesperado: MotoGP. El nombre de Horner habría sido puesto sobre la mesa por Bernie Ecclestone, viejo aliado y consejero, quien le habría sugerido convertirse en el “Ecclestone de dos ruedas” para dirigir la categoría reina del motociclismo.

Aunque suena descabellado, la puerta existe: el exjefe de Haas, Guenther Steiner, lidera un consorcio que recientemente adquirió KTM Tech3, lo que podría abrirle espacio al británico en un nuevo universo deportivo.

Te puede interesar: Salen a la luz nuevos detalles del despido de Christian Horner: La reunión secreta en Londres que cambió todo

Hoy, Christian Horner está lejos de Red Bull, pero más cerca que nunca de un regreso explosivo al centro de los reflectores. La pregunta es: ¿se vestirá de rojo, blanco y azul con Haas… o se atreverá a conquistar un mundo completamente distinto como MotoGP?

Red Bull
Haas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×