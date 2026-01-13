El verdadero motivo por el que ningún equipo de la Liga BBVA MX quiere fichar a Chucky Lozano

Con el mercado de fichajes aún abierto en la Liga BBVA MX, distintos clubes han barajado la posibilidad de concretar la incorporación de Hirving ‘Chucky’ Lozano, experimentado extremo mexicano. Con 30 años, el canterano de Pachuca fue notificado por San Diego FC que no será tenido en cuenta para la temporada 2026 de la MLS, por lo que se encuentra buscando equipo. Sin embargo, su regreso al futbol mexicano es prácticamente imposible .

Existen varios motivos por los que Chucky Lozano no regresaría a la Liga BBVA MX en este mercado invernal y, el principal, sería su comportamiento fuera del terreno de juego. "Es un jugador conflictivo, ha tenido problemas en Selección Nacional. Dejó de venir a selección por eso, ¿no?", comentó el exdirector deportivo de Chivas, América y Cruz Azul, Ricardo Peláez.

Chucky Lozano difícilmente regrese a México|Crédito: San Diego FC

Sus altas pretensiones salariales, otro gran problema

Además de hacer énfasis en su comportamiento dentro de los vestidores, Peláez también aseguró que Lozano es un fichaje muy caro de costear. "Tiene un sueldo muy alto, tiene más de 30 años, o sea, si te la piensas para atraer a un jugador a esa edad, con ese sueldo, y que te pueda generar problemas de vestidor, cuando sabemos lo que implica gestionar muy bien a un grupo", puntualizó.

Sin embargo, no dudó a la hora de hacer hincapié en sus actitudes extracancha: "Hay vestidores muy pesados, es un jugador con mucha experiencia, con muchos logros, con experiencia europea, pero sí es un jugador conflictivo, o ha sido un jugador conflictivo. Tan es así que teniendo un contrato en un equipo nuevo en la MLS, está quedando fuera(...). Entonces va a ser difícil encontrar equipo en la Liga Mexicana, salvo que se baje, pero muy fuerte el sueldo".

Su gran salario es otro problema de Hirving Lozano|Crédito: Getty Images

El gigante salario de Chucky Lozano en Estados Unidos

Distintos reportes indican que el exNapoli tendría un sueldo anual de 20 millones de dólares en el conjunto californiano. Esto significa que Lozano sería uno de los jugadores con mayor salario en toda la MLS y, sin intenciones de rebajar considerablemente sus pretensiones, se convierte en un fichaje prácticamente imposible para todos los equipos de la Liga BBVA MX.

Chucky Lozano deberá buscar equipo cuanto antes

Quedarse sin equipo de forma repentina llegó en el peor año para el Chucky Lozano. Resulta que la Copa Mundial de la FIFA se jugará en el mes de junio, por lo que tendrá todo el invierno para tomar la decisión correcto sobre a qué equipo representar. Su decisión será crucial para conocer si Javier Aguirre lo tendrá en cuenta para la convocatoria o si, finalmente, será descartado de la Selección Mexicana.