Así queda la tabla general por el maillot amarillo con Isaac del Toro del Tour de Francia, tras la etapa 15

La etapa 15 del Tour de Francia 2026 dejó uno de los movimientos más importantes en la clasificación general desde que comenzó la carrera. En una jornada marcada por la alta montaña y el abandono de Jonas Vingegaard, el mexicano Isaac del Toro volvió a demostrar que está entre los mejores ciclistas del mundo al terminar tercero en la exigente subida al Plateau de Solaison.

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El gran vencedor del día fue el belga Remco Evenepoel, quien firmó una actuación memorable para quedarse con la etapa tras superar en los metros finales a Tadej Pogacar e Isaac del Toro. El triunfo no solo representó su primera victoria de alta montaña en el Tour, sino que también le permitió ascender al segundo lugar de la clasificación general.

Por su parte, Del Toro volvió a responder en un escenario de máxima exigencia. El ciclista de UAE Team Emirates-XRG atacó en los kilómetros finales e incluso intentó sorprender a sus rivales en la subida definitiva, aunque terminó cruzando la meta apenas seis segundos detrás de Evenepoel. Ese resultado fue suficiente para escalar hasta la tercera posición de la clasificación general y recuperar el maillot blanco, que distingue al mejor joven de la competencia.

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La jornada también estuvo marcada por el inesperado abandono de Jonas Vingegaard, quien sufrió una fuerte caída a poco más de 20 kilómetros de la meta y tuvo que retirarse de la competencia. La salida del dos veces campeón del Tour modificó por completo la pelea por el podio y abrió la puerta para que Del Toro diera un salto importante en la clasificación.

Con un día de descanso por delante y una contrarreloj individual en el horizonte, la lucha por el podio promete intensificarse. Pogacar mantiene una ventaja cómoda en el liderato, Evenepoel ocupa el segundo lugar y Isaac del Toro buscará defender su lugar entre los tres mejores, además de seguir consolidándose como una de las grandes revelaciones del Tour de Francia 2026.

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Clasificación general tras la etapa 15