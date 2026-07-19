¿Quién es Tadej Pogacar, el ciclista que apostó por Isaac del Toro para que sea su heredero?

En las últimas semanas el nombre de Isaac del Toro se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales, sobre todo, por la forma en cómo ha logrado trascender en el Tour de Francia, uno de los eventos más importantes que hay en el mundo del ciclismo.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro logró conquistar la etapa 2 del Tour de Francia y lo anterior deriva de la ayuda que tuvo de parte de su compañero Tadej Pogacar, quien también lidera del UAE Team Emirates. Por tal motivo, no está de más conocer un poco sobre este consagrado ciclista.

¿Quién es Tadej Pogacar, compañero de Isaac del Toro en UAE Team Emirates?

Nacido en Komenda, Eslovenia, el 21 de septiembre de 1998, Tadej Pogacar es considerado uno de los ciclistas más importantes y dominantes en la historia de este deporte, por lo que actualmente es el rival a vencer y el primero de su equipo, en donde también aparece Isaac del Toro.

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Pogacar forma parte del UAE Team Emirates desde el año 2019 y, entre sus características, destaca por la versatilidad que tiene para escalar, así como por la capacidad para correr contrarreloj y la velocidad que tiene en los tramos finales de cada una de las carreras.

A Tadej se le conoce como Pogi en el ciclismo y cuenta con victorias relevantes como los Tour’s de Francia del 2020, 2021, 2024 y 2025, así como el Giro de Italia en 2024 y 13 de los Monumentos más prestigiosos del circuito, lo cual lo convierte en el más importante del ciclismo actual.

¿Pogacar escogió a Isaac del Toro como su heredero?

El hecho de permitirle llevarse la victoria en la etapa 2 del Tour de Francia hace que muchos expertos consideren que Pogacar ha escogido a Isaac del Toro como su próximo heredero, lo anterior considerando que el mexicano apenas cuenta con 22 años de edad y ya es uno de los mejores del mundo.