Isaac del Toro y su gran rendimiento en el Tour de Francia; ¿en qué lugar va el mexicano?

La actuación de Isaac del Toro dentro del Tour de Francia no solo ha superado las expectativas, sino que también ha logrado que la bandera mexicana se presente en distintos podios dentro del evento más importante que esta disciplina tiene durante el año calendario.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro llegó al Tour de Francia 2026 luego de superar una lesión que le impidió formar parte de los eventos previos. A pesar de ello, el nacido en Ensenada ha demostrado su poderío y, ahora mismo, está posicionado como uno de los mejores ciclistas del evento.

¿En qué posición se ubica Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

Lo primero que debes saber es que Isaac del Toro recientemente quedó ubicado en el tercer lugar dentro de la Etapa 6 del Tour de Francia, misma que se distinguió por ser una carrera de 186 kilómetros de alta montaña y en donde se demostró por qué UAE Team Emirates es el equipo más dominante de la temporada.

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¡Podio para Isaac del Toro! 🇲🇽



Tercer lugar para Isaac en la etapa 6 del Tour de Francia. Una carrera brutal de 186km de alta montaña donde el UAE hizo un gran trabajo obteniendo el 1-3, ya que Tadej Pogacar fue el ganador con más de 2 minutos de ventaja.



Segundo podio para… pic.twitter.com/BMIsRriZUR — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 9, 2026

En esta carrera Isaac del Toro no solo quedó en tercer lugar, sino que fue fundamental para que su compañero de equipo, Tadej Pogacar, se quedara con el primer lugar con más de dos minutos de ventaja sobre su rival; además, Del Torito supo aguantar la embestida de otros ciclistas para quedarse con el podio.

Con este resultado, y considerando que el mexicano sumó su segundo podio luego del primer lugar obtenido en la Etapa 2, Isaac del Toro presume estar en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia, lo cual habla de sus virtudes a pesar de su corta edad.

Isaac del Toro lidera la clasificación de pilotos jóvenes en el Tour de Francia

Además de ser el tercer mejor atleta de la clasificación general del Tour de Francia por debajo de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, Isaac del Toro también es el primer lugar en la clasificación del mejor ciclista joven, por lo que su participación, hasta ahora, ha sido espectacular.