Club América ficharía a un jugador que enfrentó a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 (no es Borja Iglesias)

Pensando en el inminente Apertura 2026, el Club América busca cerrar refuerzos y Borja Iglesias sería el principal objetivo. En tanto, la directiva azulcrema continúa analizando más opciones. Una de ellas es un futbolista que enfrentó a Cristiano Ronaldo y a Portugal durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así como América ya hizo oficial el fichaje de un ex Pumas, Guillermo Almada quiere más refuerzos. La directiva explora alternativas para fortalecer el mediocampo. En ese contexto apareció el nombre de Samuel Moutoussamy, seleccionado de la República Democrática del Congo y actual jugador del Atromitos F.C. de Grecia. En el Mundial logró un empate ante CR7.

Club América analiza el fichaje de un mundialista

De acuerdo con información de The Sports Share, el Club América mantiene en su lista de posibles refuerzos a Moutoussamy para el Apertura 2026. El mediocampista, de 29 años, fue uno de los futbolistas más destacados de RD Congo durante el Mundial y despertó interés tras su desempeño con la selección africana.

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La negociación no está cerrada. El conjunto mexicano estudia la operación, mientras el club griego busca obtener una cifra superior al millón de euros por el traspaso del jugador, quien tiene contrato vigente hasta el verano de 2027.

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Samuel Moutoussamy fue rival de Cristiano Ronaldo

Uno de los partidos más recordados de Moutoussamy en la Copa del Mundo fue el empate 1-1 entre RD Congo y Portugal durante la fase de grupos. En ese encuentro se enfrentó al equipo liderado por Cristiano Ronaldo, en un resultado que terminó influyendo en la clasificación del conjunto portugués al segundo lugar de su grupo.

La selección africana avanzó a la fase de eliminación directa como el mejor tercer lugar del torneo. Su participación terminó en los 16avos de Final tras caer 2-1 frente a Inglaterra, aunque el mediocampista dejó buenas sensaciones.

¿Quién es Samuel Moutoussamy, posible refuerzo del Club América?

Samuel Moutoussamy nació el 12 de agosto de 1996 en París, Francia, pero representa internacionalmente a RD Congo. Se formó en las fuerzas básicas del Olympique Lyon y actualmente juega para el Atromitos F.C. de Grecia.

Según información difundida por la prensa francesa, el club griego solicita alrededor de 1.2 millones de euros para autorizar su salida. Por ahora, América analiza las condiciones de la operación y todavía no existe un acuerdo oficial entre las partes.

