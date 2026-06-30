Club América liberaría cupos NFM (extranjero) borrando a estos 3 futbolistas del equipo

El Club América sigue trabajando en la planeación del Apertura 2026 y uno de los principales problemas dentro de Coapa está relacionado con las plazas de extranjeros. La directiva necesita liberar espacios para poder avanzar por nuevos refuerzos antes del inicio del torneo.

Mientras muchos se preguntan sobre el pase de Giudo Rodríguez al América, la situación mantiene detenidas varias operaciones dentro del mercado de fichajes. Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada ya definió a los jugadores que no entrarían en la planeación del equipo para el próximo semestre.

Rodrigo Dourado y la razón por la que salió de San Luis|Crédito: @ClubAmerica / X

América borraría a estos tres extranjeros del plantel

De acuerdo con distintos reportes cercanos al club, Víctor Dávila, Rodrigo Dourado y Vinicius Lima encabezan la lista de futbolistas que podrían salir del América durante este mercado de verano.

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El caso más complicado es el de Víctor Dávila. El delantero chileno sufrió una rotura de ligamento cruzado y permanecerá fuera de actividad hasta finales de año. Por esa razón, la directiva analiza no registrarlo para el Apertura 2026.

André Jardine quiere que Víctor Dávila se quede en su equipo|Crédito: Getty Images

En el caso de Rodrigo Dourado, América ya escucha ofertas procedentes de otros equipos de la Liga BBVA MX y también del futbol brasileño. Sin embargo, hasta el momento no existe una negociación cerrada por el mediocampista.

La situación de Vinicius Lima luce distinta dentro del club. América analiza pagar una compensación económica al Fluminense para terminar de manera anticipada el préstamo del futbolista brasileño.

¿Por qué el Club América borraría jugadores NFM?

La intención de la directiva es liberar plazas NFM lo antes posible para destrabar la llegada de nuevos jugadores extranjeros. Guillermo Almada considera importante contar con variantes para reforzar distintas zonas del plantel antes del arranque oficial del torneo.

La presión también crece entre los aficionados azulcremas. Después de la etapa reciente sin títulos en el futbol mexicano, parte de la afición esperaba movimientos más rápidos en el mercado de fichajes.

Las estadísticas de los 3 jugadores NFM que Club América descartaría