Club América le niega a Guillermo Almada la contratación de estos 3 refuerzos

Club América volverá a las canchas este 11 de julio para medirse a Los Ángeles Galaxy en Estados Unidos, lo que será el primer partido en la era de Guillermo Almada, quien antes de tomar al equipo puso sobre la mesa algunos nombres de posibles refuerzos. Pero hoy, a casi un mes de distancia, no hay ninguna contratación. Incluso, la directiva le negó la contratación de 3 cracks.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, hubo 3 futbolistas a los que se les vinculó con las Águilas, pero hoy quedan totalmente descartados por diferentes motivos, como lo son Nelson Deossa, Federico Viñas y Luis Chávez, quien forma parte de la Selección Mexicana que hace historia al avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

América aún no tiene un refuerzo confirmado.|Club América

Los descartados del América y el porqué de ello

Luis Chávez sonó con alta intensidad sobre un posible regreso al futbol con el conjunto de Coapa después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, su fichaje podría no darse, ya que América tendrá que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para repatriarlo.

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Nelson Deossa es el otro futbolista que sonó, ya que actualmente no es titular en Real Betis, pese a que desembolsó una millonada por el colombiano, beneficiándose de esta manera Rayados de Monterrey, pero una vez más la falta de recursos puede ser un impedimento.

Federico Viñas es el tercer jugador que muy posiblemente no llegará al conjunto de Coapa, en lo que pudo haber sido su segunda etapa con el club. Lo anterior, ya que supuestamente quiere seguir en el futbol de Europa, pese a descender con el Real Oviedo a la Segunda División de España, aunque también lo quiere a toda costa un grande de Argentina.