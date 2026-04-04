Clubes europeos analizan demandar a Selección Nacional que calificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección Nacional de la República Democrática del Congo volverá a una Copa Mundial de la FIFA TM tras 52 años, luego de superar el Repechaje Intercontinental tras vencer a Jamaica, y el gobierno de su país sigue celebrando por todo lo alto la clasificación provocando molestias entre los clubes europeos que cedieron jugadores.

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Clubes europeos analizan acciones legales contra RD Congo por retener jugadores

La FIFA había concedido un plazo de 48 horas para que los jugadores que disputaron el Repechaje Intercontinental regresaran a sus clubes; sin embargo, los jugadores de la RD Congo no han reportado, luego de que las autoridades de su país los retuvieran para celebrar la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ordenó a los jugadores del seleccionado que se trasladaran a Kinshasa, capital del país, para organizar las celebraciones por la obtención del boleto mundialista.

La medida ha molestado a los clubes europeos que no han podido contar con los futbolista para la reanudación de sus ligas este fin de semana.

|@ActuFootRDCongo

“Hemos recibido una carta de la Federación del Congo que nos dice que no liberan al jugador por retenciones en su país. No a Charles Pickel, sino a la selección en general. A partir de ahí, cuando vuelva, ya tomaremos las medidas adecuadas con el futbolista”, informó el Real Betis sobre la situación de su jugador en particular. El conjunto bético tampoco pudo contar con Cédric Bakambu para el duelo ante el Español.

El Lille de Francia es otro equipo que ha perdido jugadores de RD Congo para este fin de semana, especialmente al central Chancel Mbemba, quien estaba contemplado para el duelo ante el Lens por la Jornada 28 de la Ligue 1.

Les Dogos ha comenzado a considerar la posibilidad de entablar acciones legales contra la Federación de la RD Congo por esta situación.

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