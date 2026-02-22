Esta es la historia de Los Cocos, los luchadores que conquistaron la AAA

En 1992 nació uno de los conceptos más polémicos y recordados en la lucha libre mexicana: los luchadores payasos, conocidos popularmente como Los Cocos. Lo que en un inicio parecía una propuesta arriesgada de la AAA, terminó convirtiéndose en un fenómeno que marcó a toda una generación de aficionados.

Puebla vs América EN VIVO y GRATIS: Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Inspirados en el personaje estadounidense Doink, pero con identidad propia, Coco Amarillo, Coco Rojo y Coco Azul irrumpieron en la escena con un estilo irreverente y una imagen que rompía con los estereotipos tradicionales del pancracio. Bajo sus máscaras estuvieron veteranos gladiadores como el Indómito, el Cobarde II y el Engendro.

De la polémica al campeonato: el ascenso de Los Cocos en la AAA

La creación de Los Cocos en la lucha libre fue parte de la visión del Licenciado Antonio Peña, quien también dio vida a personajes como La Parka, Winners y Súper Caló. Aunque en un inicio no tenían un nombre oficial, los comentaristas comenzaron a llamarlos por el color de su cabello: Coco Amarillo, Coco Rojo y Coco Azul.

El apodo se quedó y con él nació una de las tercias más singulares de la AAA. Desde abajo comenzaron a sumar victorias hasta escalar posiciones en la cartelera. Su consolidación llegó al conquistar el Campeonato de Tercias y al imponer una racha histórica de 175 victorias consecutivas.

Pero el dominio terminó cuando fueron derrotados por el Hijo del Santo, Súper Muñeco y Ángel Azteca. En medio de esa etapa dorada, incluso vivieron momentos inesperados, como cuando Súper Muñeco se unió temporalmente al equipo, utilizando los característicos dientes en su máscara.

Pero el éxito no fue eterno. En 1999, en una lucha en jaula ante los Vatos Locos, Coco Rojo y Coco Amarillo quedaron al final para definir el combate, siendo Rojo el vencedor. Con el tiempo, el equipo se desintegró: Coco Azul perdió la máscara ante Octagón en 2003, mientras que el Cobarde II abandonó el personaje años antes para retomar su identidad previa.

Nuevas versiones de Los Cocos en la lucha libre y un legado que sigue vivo

A inicios de los 2000, AAA revivió el concepto con una nueva tercia de Cocos. Aunque no alcanzaron la misma fama que los originales, mantuvieron vivo el personaje dentro de la empresa.

Con el paso de los años surgieron múltiples versiones: Coco Rosa, Coco Blanco, Coco Verde, Coco Negro, Coco Viper, Cocolores, Coco de Bronce y varios más. Uno de los relevos más recordados fue el Coco Rojo que, tras la salida del Cobarde II, portó el personaje durante años y perdió la máscara ante Súper Muñeco en 2007.

El verdadero legado de Los Cocos va más allá de sus máscaras. Su concepto inspiró directamente a los Psycho Circus: una de las tercias más exitosas y queridas de la AAA en la actualidad. También influyeron en personajes como Dave The Clown, Pagano y múltiples agrupaciones de payasos que surgieron después (Payasos Locos, Payasos Pura Santa y Payasos del Mal).