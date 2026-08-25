Co-creador de Halo amenaza con hacer una entrega “más oscura”; esto es lo que se sabe

Halo está convertido en uno de los videojuegos más importantes y trascendentes en la historia, al menos, de los últimos 30 años. Ante esta situación, luce interesante conocer más respecto a una nueva entrega de la saga, la cual podría ser incluso “más oscura” de las que hay hasta ahora.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Cabe mencionar que esta posibilidad fue dicha por el co-creador de Halo Marcus Lehto, quien no tuvo reparo en amagar con la posibilidad de lanzar una nueva versión que sea mucho más oscura, lo cual ha comenzado a llamar la atención de los millones de fanáticos alrededor del mundo.

¿Halo tendrá una nueva entrega mucho más oscura?

Fue a través de sus redes sociales que Marcus confirmó que uno de sus conceptos incluye una atmósfera más oscura, así como un enfoque militar más realista que tenga como objetivo atraer a los conocedores de la saga, así como a los nuevos usuarios que desean retos más intensos.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Eso sí, el co-creador de Halo explicó que la intención es mantener el respeto que la historia ha tenido a lo largo de la saga, por lo que esta inclusión más oscura tendría que ver con la aventura del usuario, más no con el concepto per sé, una situación que ha calmado a la comunidad.

En función a esto, el co-creador también señaló que tendría en mente una reserva del lore actual, esto con el fin de dar una narrativa distinta orientada no solo en los fanáticos veteranos, sino en los nuevos. Por tal motivo, se espera que más información surja al respecto en las siguientes semanas.

¿Cuál es el videojuego más vendido en la historia de Halo?

El videojuego más exitoso en la historia de la saga es Halo 3, mismo que salió en el año 2007 para la Xbox 360 y que, hasta ahora, ha superado la barrera de las 14.5 millones de copias vendidas en todo el mundo. En el segundo lugar se encuentra Halo Combat Evolved con más de 8 millones de copias.