Colombia vs Portugal | RESUMEN Y GOLES | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026
Colombia y Portugal ofrecieron un partido vibrante, con llegadas de peligro, atajadas espectaculares, un gol anulado y decisiones arbitrales que marcaron el encuentro. Revive todos los momentos clave en este RESUMEN Express de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Revive el RESUMEN Express de Colombia vs Portugal con las mejores jugadas, las oportunidades más claras y los momentos que definieron uno de los partidos más intensos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.