Comenzó con un estudio en su casa y hoy es la maquillista de Checo Pérez: la historia de éxito

Andy Corona es una maquillista mexicana que tiene una conmovedora historia de éxito, pues de comenzar con un estudio en su casa ahora se encarga de retocar a grandes figuras del espectáculo y del deporte, como lo es Checo Pérez, con quien le tocó colaborar en recientes días. Así lo compartió a través de su cuenta de TikTok, donde se aprecia al piloto tapatío, quien reveló que Red Bull se arrepintió por dejarlo ir.

Cabe destacar que Andy no es la maquillista oficial de Checo Pérez, quien busca opciones para volver a la Formula 1 (F1) en 2026 , pues solo la contratan ciertas producciones para que los artistas o deportistas luzcan de la mejor manera en videos promocionales. No obstante, la maquilladora expresó en uno de sus videos que nunca había sentido nerviosismo con colaborar con una estrella como lo fue con el piloto mexicano.

@a.xndy Andy Corona es una maquillista que ha colaborado con artistas y deportistas, como lo hizo recientemente con Checo Pérez

“Él es la persona más famosa que he maquillado en estos años. Estoy emocionada. Va a ser de que, en chinga, o sea realmente no hay tanto tiempo, es de que literal en 5 minutos lo tengo que arreglar. Yo nunca me pongo nerviosa en producciones, como que he estado más acostumbrada a maquillar así a varias celebridades, pero con el sí, con él sí ando medio acá [nerviosa]”, compartió Corona en un video.

Cabe destacar que se desconoce para qué producción Andy maquilló a Checo Pérez, ya que por el sigilo del deportista o altos mandos de la campaña no se puede revelar más a fondo de los trabajos. Por lo que será cuestión de semanas o meses cuando se dé a conocer el proyecto en que ambos colaboraron.

¿Quién es Andy Corona, la maquillista que trabajó con Checo Pérez?

Andy Corona es una maquillista y modelo de 25 años. Lo poco que se sabe de ella es a través de sus videos que comparte en sus cuentas de TikTok e Instagram. Comenzó a maquillar en un estudio que implementó en su casa, pero debido a su hambre de trascender la llevó a colaborar con cantantes del regional mexicano y ahora deportistas.

Actualmente reside en Guadalajara, Jalisco, y cuenta con casi 13 mil seguidores en su cuenta principal de Instagram @a.xndy, mientras que en la de TikTok con más de 1 mil 650 y 232 mil Me Gusta, convirtiéndose en una de las maquillistas mexicanas en crecimiento.