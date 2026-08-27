Final Fantasy VII Revelation presenta a las temibles Weapons en un nuevo tráiler

SQUARE ENIX presentó un nuevo tráiler de gameplay de Final Fantasy VII Revelation durante la gamescom Opening Night Live, revelando nuevos detalles de la aventura que pondrá punto final a la trilogía del remake de Final Fantasy VII.

Uno de los grandes protagonistas del avance son las Weapons, las gigantescas criaturas que regresan completamente reimaginadas para esta nueva entrega. Estos colosales guardianes aparecerán alrededor del planeta y desatarán destrucción sin distinguir entre aliados y enemigos.

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Cloud y compañía tendrán que enfrentarlas en escenarios que van desde desiertos y combates aéreos hasta las profundidades del océano, con algunos enfrentamientos que prometen convertirse en auténticos desafíos de final de juego.

El nuevo tráiler también presentó a Typhon, una poderosa invocación que se suma al arsenal de los protagonistas.

Un mundo abierto para explorarOtra de las grandes novedades mostradas fue la exploración del mundo. Los jugadores podrán recorrer el planeta a bordo del Highwind y lanzarse en paracaídas prácticamente desde cualquier punto para pasar del aire a tierra de manera fluida.

También será posible desplazarse utilizando Chocobos y herramientas como el gancho, mientras Cloud, Tifa y el resto del grupo podrán utilizar los nuevos FITS.

Este sistema introduce atuendos especiales que otorgan nuevas habilidades y mejoras de poder, con roles inspirados en los clásicos Jobs de Final Fantasy. Entre los ejemplos mostrados se encuentran los FITS de Warrior y Black Mage.

La aventura permitirá decidir a dónde viajar, qué personajes ayudar y en qué orden afrontar diferentes situaciones mientras el planeta se encuentra al borde de la destrucción. Además, algunas decisiones podrán influir en determinados aspectos de la historia.

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El sistema de combate híbrido también regresa, combinando acción en tiempo real con el Modo Táctico, ahora ampliado con nuevos personajes jugables y habilidades.

El cierre de una historia de 30 añosFinal Fantasy VII Revelation será la tercera y última entrega de esta ambiciosa reinterpretación de Final Fantasy VII. Cloud y sus compañeros deberán detener a Sephiroth y evitar que Meteor destruya el planeta.

El juego llegará en primavera de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam, Epic Games Store y Xbox en PC.

Los jugadores que tengan datos guardados de Final Fantasy VII Remake Intergrade o Final Fantasy VII Rebirth también recibirán recompensas especiales en Revelation, incluyendo materias de invocación de Chocobo & Moogle y Fénix, respectivamente.

Con las Weapons, Typhon, un planeta completamente explorable y el enfrentamiento definitivo contra Sephiroth, Final Fantasy VII Revelation apunta a cerrar por todo lo alto una historia que comenzó hace tres décadas.