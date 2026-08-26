EXODUS ya tiene fecha de lanzamiento: llegará en abril de 2027

Después de varios años de espera, EXODUS finalmente tiene fecha de lanzamiento. Archetype Entertainment confirmó durante gamescom Opening Night Live que su ambicioso RPG de ciencia ficción y acción llegará el 7 de abril de 2027.

El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

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El nuevo tráiler cinematográfico permitió conocer mejor a Salt, una mercenaria y cazadora de recompensas que pertenece a los Esclarecidos y que se convertirá en una de las compañeras de Jun durante su aventura.

Salt no solo destaca por su personalidad y diseño, sino también por sus habilidades de combate. La guerrera utiliza un mech especializado que le permite atacar a larga distancia con un rifle de francotirador, realizar maniobras evasivas y utilizar cortinas de humo similares a la tinta para confundir a sus enemigos.

Su estilo de combate está pensado para mantener a Jun protegido mientras ambos enfrentan los peligros de un universo marcado por conflictos y amenazas desconocidas.

Más compañeros para la aventuraSalt no será la única aliada que acompañará a Jun. El juego también contará con Emrys, integrante de los Deva, una misteriosa especie celestial caracterizada por poseer múltiples conciencias.

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A diferencia de Salt, Emrys tendrá un papel principalmente de apoyo durante los combates. Podrá lanzar orbes de los Remanentes capaces de drenar y debilitar a los enemigos, al mismo tiempo que devuelve ese poder a Jun para ayudarlo a mantenerse con vida.

La relación entre Jun y sus compañeros será uno de los elementos importantes de EXODUS, con personajes provenientes de mundos y contextos muy diferentes que deberán unir fuerzas para enfrentarse a un enemigo común.

Un universo de ciencia ficción por descubrirEXODUS busca combinar acción, exploración y narrativa dentro de un universo de ciencia ficción construido alrededor de grandes conflictos, tecnología avanzada y misterios todavía por descubrir.

Con la fecha finalmente confirmada, la espera terminará el 7 de abril de 2027.

