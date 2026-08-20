¿Cómo descargar la Beta de Call of Duty: Modern Warfare 4?
La precarga de la Beta de Acceso Anticipado ya está disponible en Xbox, PlayStation 5 y PC. Te explicamos cómo descargarla y cuándo podrás comenzar a jugar
La Beta de Call of Duty: Modern Warfare 4 está a punto de comenzar. El primer fin de semana, correspondiente al Acceso Anticipado, se llevará a cabo del 21 de agosto a las 11:00 a. m. PT al 25 de agosto a las 10:00 a. m. PT. En México, el arranque será a las 12:00 p. m. del 21 de agosto.
La precarga ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC, PlayStation 5, Steam y Battle.net.
¿Quién puede jugar la Beta de Acceso Anticipado de Call of Duty: Modern Warfare 4?
Necesitas haber reservado o comprado por anticipado Modern Warfare 4, ya sea la Edición Estándar o la Edición Bóveda, o contar con un código de Beta.
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Si hiciste una reserva digital, no necesitas introducir ningún código. En el caso de una reserva física, el código deberá aparecer en el recibo de compra o haber sido enviado por correo electrónico.
¿Cómo descargarla?
Xbox Series X|S
- Abre la Tienda Xbox.
- Busca Call of Duty: Modern Warfare 4 Beta.
- Selecciona Instalar.
- El 21 de agosto, a las 12:00 p. m. de México, abre la Beta desde Mis juegos y aplicaciones y selecciona Jugar.
Xbox en PC: durante la precarga se descargará una parte de la Beta. La descarga principal estará disponible el 21 de agosto a las 7:00 a. m. PT.
PlayStation 5
- Abre PlayStation Store.
- Busca Call of Duty: Modern Warfare 4 Beta.
- Selecciona Descargar.
- Cuando los servidores estén activos, podrás iniciar la Beta desde la pantalla de inicio o tu biblioteca.
Steam
- Abre la página de Call of Duty: Modern Warfare 4 en Steam.
- Selecciona Jugar ahora.
- Steam agregará automáticamente la Beta a tu biblioteca.
- Descarga el contenido.
- El 21 de agosto, selecciona Modern Warfare 4 Beta desde tu biblioteca.
Battle.net
- Abre Battle.net.
- Selecciona Call of Duty: Modern Warfare 4.
- Elige la versión Beta, si aparece la opción.
- Pulsa Instalar.
- Cuando comience la Beta, selecciona Jugar.
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Antes de jugar: Call of Duty: NEXTEl mismo viernes 21 de agosto, Activision realizará Call of Duty: NEXT a las 9:00 a. m. PT, es decir, 10:00 a. m. hora del centro de México.
El evento mostrará partidas en directo, novedades del desarrollo y transmisiones de creadores. Una hora después, a las 11:00 a. m. PT / 12:00 p. m. CDMX, comenzará oficialmente la Beta.
¿Qué recompensas puedes conseguir de Call of Duty: Modern Warfare 4?
La progresión de la Beta permitirá desbloquear recompensas que estarán disponibles posteriormente en el juego completo.
- Nivel 20: aspecto de operador “Dread Tiger” para Reece.
- Nivel 30: proyecto de arma “Beta Forged” para el fusil de asalto Han 86.
El primer fin de semana permite llegar hasta nivel 20 y el segundo amplía la progresión hasta nivel 30.
Importante: inicia sesión con tu cuenta de Activision antes de jugar para asegurarte de que las recompensas elegibles queden vinculadas correctamente a tu perfil.