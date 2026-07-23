Como en los viejos tiempos: Loco Abreu sale bicampeón de goleo tras destacada temporada

Sebastián "Loco" Abreu debutó con triunfo en el arranque del Apertura 2026, luego de que los Xolos derrotaran en casa 3-1 a Tigres. De día, el uruguayo es el entrenador del primer equipo de Tijuana, pero de noche se vuelve a poner los botines para jugar futbol, tal y como en los viejos tiempos, pues hasta salió bicampeón de goleo.

El uruguayo hizo en la Temporada 2025-2026 118 goles con el equipo Alcaudón de Tijuana, Baja California, que juega en la Liga del Mictlán de futbol 7. El club es famoso por ser dirigido e integrado por creadores de contenido y exfutbolistas, entre ellos el papá de Gilberto Mora, quien fue felicitado por su escuela debido a su destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El entrenador de Xolos marcó 118 goles en una temporada.|@loco13com

"Loco Abreu se consagra bicampeón de goleo de la Liga Mictlán en La Guarida Xoloitzcuintle con 188 anotaciones en la temporada 25/26. ¡Felicidades, Míster!" publicó el equipo en las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



Los títulos de goleo del Loco en México

El delantero fue un trotamundos durante su carrera futbolística, pues jugó para diferentes equipos en todo el mundo, una verdadera locura. En México, se dio a conocer con los Tecos de la UAG, con los que conquistó su primer título de goleo en el país y de los cuales sumó 4 en total.

Verano 2000: UAG Tecos (14 goles)

UAG Tecos (14 goles) Verano 2002: Cruz Azul (19 goles, compartido con Jared Borgetti)

Cruz Azul (19 goles, compartido con Jared Borgetti) Apertura 2005: Dorados de Sinaloa (11 goles, compartido con Matías Vuoso y Kléber Boas)

Dorados de Sinaloa (11 goles, compartido con Matías Vuoso y Kléber Boas) Clausura 2006: Dorados de Sinaloa (11 goles, compartido con Salvador Cabañas y Héctor Mancilla).

Ahora, el uruguayo sumó 2 títulos de goleo más a su cuenta, pese a que ya está retirado de las canchas y se encarga de dirigir al club fronterizo, pero su amor por el futbol no lo deja alejarse de las canchas, por lo que juega en la liga de futbol 7.