El compañero de Guillermo Ochoa que podría ser una AMENAZA para la Selección Mexicana

Habrá reencuentro en el Estadio Banorte cuando se enfrente la Selección Mexicana de Fútbol y su similar de Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Guillermo Ochoa representará a México y será Thapelo Maseko, quien defienda los colores del combinado africano. Ambos futbolistas pertenecen a la disciplina del AEL Limassol y tratarán de dar lo mejor de sí ya sea como titulares o suplentes para que sus respectivas selecciones inicien con el pie derecho la justa mundialista.

A pesar de su poca experiencia a nivel selección, Maselko es una de los pocos futbolistas sudafricanos que no radican en su país natal. En 94 partidos jugados a nivel clubes, el ofensivo tiene nueve goles, mientras que, a nivel selección lleva una anotación en un total de siete compromisos.

Guillermo Ochoa buscará la titularidad

El caso del portero mexicano es muy especial, hilará su sexta Copa Mundial de la FIFA y tratará de llenarle el ojo a Javier Aguirre para quedarse con el puesto en el arco mexicano. Cabe recordar que, Luis Ángel Malagón del América se perfilaba para ser el titular de la Selección de México, sin embargo, una lesión contra el Nashville lo dejó fuera del torneo internacional.

Ahora, Raúl Rangel de las Chivas parece ser que tiene la confianza del “Vasco”, pero, a menos de tres semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 todo puede pasar.

Selección Mexicana por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir el partido de la Selección Mexicana de Fútbol ante su similar de Australia este sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

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