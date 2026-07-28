CONFIRMADO: Un cuarto equipo jugará en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026

El Estadio Banorte tendrá una intensa actividad durante el Apertura 2026. Ya se conocía que tres equipos (Club América —que le puso precio a Israel Reyes—, Cruz Azul y Atlante FC) disputarían ahí sus partidos como local. Pero ahora quedó confirmado que un cuarto club también utilizará el inmueble.

Mientras América Femenil despide a figura extranjera, ahora se confirmó que el equipo de Ángel Villacampa será el cuarto equipo en jugar en el Estadio Azteca. El conjunto azulcrema confirmó que alternará sus partidos como local entre el Estadio Banorte y la Cancha Centenario, ubicada en las instalaciones de Coapa.

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Estadio Banorte tendrá cuatro equipos como locales

Con esta decisión, el Estadio Banorte será la sede principal de Cruz Azul, Atlante, América y América Femenil durante el Apertura 2026. La distribución de encuentros busca facilitar la organización de los compromisos en la Liga BBVA MX y en la Liga MX Femenil, ya que varios clubes compartirán el mismo escenario.

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Por ese motivo, América Femenil no disputará todos sus encuentros en el Coloso de Santa Úrsula. Algunos partidos serán programados en la Cancha Centenario, recinto que fue renovado para recibir encuentros oficiales. El club explicó que esta estrategia permitirá ajustarse al calendario y ofrecer distintas experiencias para su afición durante el torneo.

Irene Guerrero celebrates her goal 1-2 of America during the 8th round match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Unidad Deportiva Centenario Stadium, on February 09, 2026 in Cuernavaca, Morelos, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

¿Cuándo jugará América Femenil en el Estadio Banorte?

El anuncio del Estadio Banorte como sede llegó con un comunicado oficial del club que también confirmó que el 8 de agosto jugará ante Cruz Azul, día en el que también se realizará un festejo junto a la afición por el histórico triplete conseguido este año. El equipo continuará alternando entre ambas sedes conforme avance el campeonato.

De acuerdo con la programación anunciada, América Femenil jugará en el Estadio Banorte frente a Cruz Azul, Tigres y Pachuca durante la fase regular. Además, cualquier partido como local en la liguilla también se disputará en ese inmueble. Los encuentros restantes serán en la Cancha Centenario.

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América Femenil amplía la actividad del Estadio Banorte

La incorporación del equipo femenil convierte al Estadio Banorte en la casa de cuatro representativos durante el Apertura 2026. El inmueble tendrá actividad constante entre las competencias varonil y femenil.

