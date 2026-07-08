Cuánto tendría que pagarle a Cruz Azul el equipo que quiera llevarse a Erik Lira a Europa

Erik Lira tuvo una Copa Mundial de la FIFA 2026™ sensacional con la Selección Mexicana. Debido al bajo nivel que mostró Edson Álvarez durante la temporada, Javier Aguirre optó por el mediocampista de Cruz Azul como titular en el torneo y respondió con creces. Fue de lo mejor de México, habiendo jugado los cinco partidos, y ahora distintos equipos de Europa comenzaron a monitorear su situación.

Es poco probable que Lira continúe jugando en la Liga BBVA MX tras el mercado de verano, ya que el Viejo Continente lo tiene en la mira. En este contexto, los aficionados de Cruz Azul se comenzaron a preguntar cuánto dinero podría ingresar a las arcas del club cementero en caso de que el centrocampista de 26 años sea vendido a un equipo europeo.

El dinero que solicitaría Cruz Azul por la venta de Lira

De acuerdo a diversos reportes, La Máquina estaría dispuesta a negociar a Erik Lira por un monto cercano a los 12 millones de euros. La intención del club cementero, además de obtener el dinero de forma inmediata, es incluir un porcentaje de venta futura para seguir generando ingresos con la salida del mediocampista en caso de que vuelva a cambiar de equipo en un futuro más lejano.

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Cabe destacar que, según el sitio especializado Transfermarkt, la ficha está tasada en 12 millones de euros, la misma cantidad que solicitaría Cruz Azul para dejar ir a su jugador más destacado. En cuanto a los aficionados, de forma general, creen que esta cantidad de dinero no es suficiente por el rendimiento que ha mostrado Lira a lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, la directiva tendrá la respuesta final.

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Así fue el Mundial de Erik Lira con México

La justa veraniega de Erik Lira con México fue de consolidación. El mediocampista de Cruz Azul pasó de ser una pieza útil en la estructura de Javier Aguirre a convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos del combinado azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Su impacto estuvo más ligado al equilibrio que a la estadística ofensiva. FIFA lo destacó como una pieza clave del funcionamiento mexicano y lo definió como un jugador que terminó marcando el ritmo del equipo en el mediocampo.

Su mejor exposición llegó en el tramo decisivo. México venía de dejar su arco en cero ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, con Lira como parte importante del sostén defensivo del equipo. Ante Inglaterra, pese a la eliminación por 3-2 en Octavos de Final, volvió a ser de los más activos: reportó 84 toques de balón y 5 recuperaciones en ese partido.

Después de la derrota, Lira fue uno de los jugadores que dio la cara. Reconoció que México necesitaba “hacer el partido perfecto” y señaló que cinco minutos de desconcentración terminaron costando la eliminación. También dejó una lectura positiva del proceso, al afirmar que el equipo “sembró una semilla” para el futuro.