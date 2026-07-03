CONFIRMADO: Horario EXACTO para ver Correcaminos vs Chivas de Guadalajara, partido amistoso previo al Apertura 2026

La preparación de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX no se detiene. Las Chivas de Guadalajara continúa afinando detalles tácticos y futbolísticos en su pretemporada, y este viernes 3 de julio sostendrá un compromiso de exigencia cuando visite a los Correcaminos de la UAT en territorio tamaulipeco. Un duelo que servirá para ver en acción el engranaje del Rebaño Sagrado bajo las órdenes de su cuerpo técnico.

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¿Dónde y a qué hora se jugará el partido?

Para que no te pierdas el accionar del cuadro tapatío, aquí te compartimos la cartelera y el horario exacto de la jornada en el Estadio Marte R. Gómez:

18:00 horas: Duelo preliminar entre la filial de Correcaminos de la Liga Premier y un cuadro alternativo de las Chivas.

Duelo preliminar entre la filial de Correcaminos de la Liga Premier y un cuadro alternativo de las Chivas. 20:00 horas: Partido Estelar de pretemporada entre el primer equipo de Correcaminos (Liga de Expansión MX) y el plantel principal de Chivas.

Los nuevos refuerzos del Guadalajara para el Apertura 2026

Este compromiso de preparación adquiere un tinte sumamente especial para los aficionados rojiblancos, ya que se espera que comiencen a sumar minutos de juego las flamantes contrataciones de la directiva para el próximo certamen local.

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El Guadalajara hizo oficiales a sus dos primeros refuerzos de peso para apuntalar el mediocampo y el ataque:

Jordan Carrillo: El habilidoso mediapunta llega al redil tras un destacado torneo con los Pumas de la UNAM y ser propiedad de Santos Laguna. Su juventud, desequilibrio en el mano a mano y visión de campo prometen darle una dinámica totalmente diferente a la ofensiva del chiverío. Kevin Castañeda: Procedente de los Xolos de Tijuana, el centrocampista se une al Rebaño Sagrado para aportar su gran golpeo de media distancia, distribución y dinamismo en la zona de gestación.

Ambos jugadores formaron parte del grupo que realizó la fase intensa de playa y ahora buscan acoplarse al ritmo colectivo frente a los dirigidos por Gabriel Milito. Chivas debutará oficialmente en el torneo el próximo 18 de julio ante Toluca.

