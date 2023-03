DT del Feyenoord confirma la gravedad de la lesión de Santiago Giménez

El Feyenoord empató a un tanto por bando contra el Shakhtar, en la ida de los Octavos de Final de la Europa League, donde se había anunciado que Santiago Giménez iba a saltar como titular, pero de último momento se informó que no iría.

“No Santi hoy... El delantero se retiró durante el calentamiento y sustituido por Danilo”, publicó el conjunto nerlandeés en sus redes sociales, previo al duelo ante los ucranianos.

Entrenador del Feyenoord confima la lesión de Santiago Giménez

A pesar de que no pudo estar en el partido de la Europa League, la lesión de Giménez no es de gravedad, así lo confirmó el entrenador del Feyenoord, Arne Slot, al terminar el encuentro del este jueves.

“La lesión no fue tan grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento. Se me acercó y me dijo que le molestaba el tendón de la corva y que era un pequeño riesgo jugar. Entonces le dije que no iba a alinear. Me gustaría poder jugarlo en la fase final de la temporada”, dijo el DT del equipo nerlandeés.

Los números de Santiago Giménez con el Feyenoord

La campaña del ‘Bebote’ ha sido de ensueño. En esta primera temporada en el Viejo Continente, el ahora seleccionado nacional, suma 12 tantos combinados en todas las competencias en las que ha participado. Son seis en la Eredivisie, cuatro en la Europa League, que lo pusieron en la Fase de Grupos como líder de goleo, y dos más en copa.

En el año futbolístico suma 17 anotaciones, pues se le cuentan las cinco que consiguió antes de salir a Europa, pues en el Apertura 2022, con Cruz Azul logró media decena de dianas en las primeras seis jornadas de dicho torneo.

Estas actuaciones llamaron la atención de Diego Cocca, quien es el nuevo entrenador de la Selección Mexicana y que lo consideró para los encuentros de la Nations League, donde México jugará ante Surinam y Jamaica, los próximos 23 y 26 de marzo, respectivamente