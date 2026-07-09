Connor McGregor vs Max Holloway 2: ¿Cuándo es la pelea de regreso de Notorius en la UFC 329 en Las Vegas?

Conor McGregor y Max Holloway volverán a verse las caras para cerrar un círculo que comenzó en 2013, cuando ambos eran apenas unas promesas con hambre de gloria. Hoy, consolidados como leyendas absolutas del deporte, protagonizan un duelo que promete transformar la nostalgia en una batalla épica.

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Para "The Notorious", este combate representa su máxima prueba de fuego contra el paso del tiempo y la adversidad. A sus 37 años, y tras un largo y doloroso receso de cinco años provocado por la escalofriante fractura de tibia que sufrió ante Dustin Poirier, el irlandés regresa con una gran incógnita sobre sus hombros. El mundo entero estará observando el enrejado para descubrir si aún conserva la explosividad y el instinto letal que lo llevaron a convertirse en el primer doble campeón simultáneo de la compañía.

En la esquina contraria, Max "Blessed" Holloway llega impulsado por una inercia avasalladora y un momento inmejorable. El hawaiano de 34 años se presenta respaldado por el título "BMF" y como uno de los guerreros más probados y peligrosos de la industria actual. Esta no es una pelea más en su prolífica carrera; es la oportunidad inmejorable para saldar una cuenta pendiente de más de una década, buscando demostrar que su madurez y ritmo de competencia son superiores a la jerarquía de un rival que vuelve del letargo.

El dramatismo de este choque se eleva aún más gracias a las condiciones en las que se disputará, pues dejarán atrás la categoría de peso pluma de su primer encuentro para medirse en las 170 libras del peso wélter. Este cambio de división marca un territorio inexplorado para Holloway y añade una dosis extra a la pelea.

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¿Cuándo y a qué hora es la pelea Conor McGregor y Max Holloway ?

Este histórico combate estelar de UFC 329 se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio de 2026. El escenario elegido para enmarcar la vibrante velada es la espectacular T-Mobile Arena, ubicada en el corazón de Las Vegas, Nevada.

La pelea arrancará en punto de las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), lista para entregar emociones que se quedarán guardadas en la memoria de todos los aficionados al deporte de contacto.

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