Conoce a la mexicana que ganó el Ultramaratón en competencia internacional

Las historias de éxito se forjan poco a poco y con grandes triunfos en instancias de alto calibre. En ese sentido, esta maratonista mexicana consiguió algo que pocos esperaban en esta competencia internacional. Por ello, se te invita a conocer a Miriam Morales, quien ganó de nueva cuenta en un torneo internacional.

¿Qué carrera ganó esta corredora mexicana?

El desempeño de la joven mexicana marcó un precedente en una modalidad especial que se corrió en Hong Kong. La carrera llamada The Third es un tipo de circuito donde se corre poco más de 30 kilómetros. Allí fue donde Miriam Morales logró el hito de llevarse el primer sitio, esto al terminar el recorrido con un tiempo de dos horas, 47 minutos y 59 segundos.

Se indica que los terrenos donde se desenvolvió la joven oriunda de Oaxaca tuvieron desde zonas rurales, senderos costeros, pueblos antiguos, hasta colinas y valles, previo a regresar al sitio donde inició el largo recorrido. Su carrera le permitió compartir pódium con Kaili Fan y Dayu Wang y así seguir firme en su naciente desempeño en el deporte.

Tras su gran triunfo, la corredora tricolor emitió las siguientes palabras: “Tuve muchas emociones, como lo orgullosa de ser mexicana. Me sentí bien en la ruta y satisfecha porque cumplí con mi objetivo de ganar... Sentí la conexión con mis raíces, mi cultura, el lugar donde nací, orgullosa de mi origen, eso fue lo más satisfactorio”.

¿Qué se sabe de esta joven corredora mexicana?

Obviamente este logro llama la atención al ser una competencia de índole internacional. Por ello, es conveniente conocer el nombre de Miriam Morales. La oriunda de Oaxaca tiene 20 años y está en plena etapa de preparación para convertirse en toda una corredora de talla nacional. Ella está representando a la institución de México Imparable.

Este organismo lo que busca es darle apoyo a los atletas indígenas, impulsando los diversos talentos, como el caso de Miriam. Incluso, la finalidad es llevarles a tener una preparación y vínculo profesional (en lo deportivo) cuando llegue el momento.