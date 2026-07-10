Conor McGregor se suma a la fiebre por Wonderwall

Durante los últimos días la canción Wonderwall ha sonado en múltiples eventos deportivos, como el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México e Inglaterra, donde los ingleses se impusieron 3-2. Ahora, la pieza de la banda Oasis sonó en la conferencia de prensa previa al regreso de Conor McGregor a la jaula de la UFC.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la UFC 329, donde McGregor enfrentará a Max Holloway por segunda ocasión en su carrera, el peleador irlandés comenzó a cantar el coro de Wonrderwall de la nada. Después de su interpretación, interpeló a Paddy McNair, su compatriota, y le preguntó que por qué no le acompañó.

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¿Cuándo es el regreso de Conor McGregor a la UFC?

Después de una larga espera, Conor McGregor está listo para volver al octágono de la UFC. El peleador irlandés, considerado una de las figuras más importantes en la historia de las artes marciales mixtas, regresa al octágono a los 37 años con la misión de demostrar que aún puede competir al más alto nivel. De por vida, McGregor tiene récord de 22-6 como peleador de artes marciales mixtas y sus derrotas fueron contra Dustin Poirier, Khabib Nurmagomedov, Nate Díaz, Joe Duffy y Artemij Sitenkov.

La ausencia de McGregor estuvo marcada por una complicada recuperación tras la grave fractura de tibia y peroné sufrida en su tercer combate contra Dustin Poirier en 2021. Desde entonces, el excampeón de peso pluma y peso ligero se enfocó en rehabilitarse físicamente mientras mantenía una constante presencia mediática, alimentando las expectativas sobre el momento en que volvería a competir. Para tener en cuenta, su último triunfo bajo la empresa de Dana White fue en enero de 2020, cuando noqueó en el primer round a Donald Cerrone en la UFC 246.

