Las selecciones que entrenarán en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pocos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México ya comienza a perfilarse como uno de los principales centros de preparación para varias selecciones nacionales que buscarán ganar el torneo. La infraestructura deportiva, la experiencia organizativa y la altura de algunas ciudades convierten al país en un destino estratégico para los equipos.

Si bien aún no existe una lista oficial confirmada por la FIFA, distintos reportes de federaciones y especialistas en planificación deportiva indican que varias selecciones ya han mostrado interés en establecer sus entrenamiento en territorio mexicano. El objetivo principal es adaptarse al clima, a la altitud y a las condiciones logísticas que podrían influir en el rendimiento durante la fase de grupos.

Las selecciones elegirán los Centros de Alto Rendimiento (CAR) de México

México cuenta con centros de alto rendimiento reconocidos a nivel internacional, como el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, las instalaciones de la UNAM en Ciudad de México, el complejo de Verde Valle en Guadalajara y los modernos complejos deportivos de Monterrey. Estas sedes ofrecen canchas de primer nivel, tecnología deportiva avanzada y servicios médicos especializados.

De acuerdo con Eduardo Rojas, consultor en gestión deportiva y exasesor de selecciones en procesos mundialistas, entrenar en México permite a los equipos simular condiciones reales de competencia, sobre todo por la altitud y la intensidad climática. Es una ventaja comparativa frente a otros países de la región. En la misma línea, la FIFA ha destacado en distintos informes técnicos que la red de infraestructura mexicana cumple con los estándares más altos de preparación previa a torneos internacionales.

Las selecciones que suenan para instalarse a entrenar en México de cara al Mundial 2026

La FIFA aún no ha hecho públicos los nombres oficiales. Pero trascendidos en medios especializados señalan que selecciones como Argentina, Brasil, Alemania, España, Japón y Corea del Sur han considerado a México como base de operaciones.

En el caso de Sudamérica, el país resulta atractivo por la cercanía geográfica y la similitud cultural. Mientras que para los europeos representa una oportunidad de adaptación progresiva al huso horario y al entorno latinoamericano.

Según explicó el analista deportivo David Faitelson en una reciente entrevista, no sería extraño ver a potencias mundiales entrenando en México, sobre todo en ciudades como Guadalajara o Monterrey, que tienen conectividad directa con sedes mundialistas en Estados Unidos.