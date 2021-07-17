México vs El Salvador: ¿cuándo y dónde ver el partido?

México. La Selección Azteca se enfrenta a su similar de El Salvador a partir de las 20:45 horas tiempo de la Ciudad de México en el tercer partido de las dos selecciones en la fase de grupos de la Copa Oro, duelo que podrás ver este domingo en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de narradores y analistas del mundo mundial, encabezados por Christian Martinoli, Jorge Campos, Zague y el “Doctor” García.

EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS EL SALVADOR AQUÍ.

México y El Salvador se enfrentan buscando el liderato del Grupo A de la Copa Oro, donde el equipo centroamericano suma seis puntos gracias a sus victorias ante Guatemala (2-0) y Trinidad y Tobago (2-0), mientras el combinado mexicano tiene cuatro unidades luego de empatar sin goles ante Trinidad y Tobago y derrotar a Guatemala por 3-0.

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Pase lo que pase, El Salvador ya tiene su boleto para los Cuartos de Final, pero esto no sera un impedimento para que los centroamericanos se relajen, así lo anuncio su director técnico Hugo Pérez.

"No nos vamos a relajar. México es el mejor de la Concacaf y aunque estemos clasificados, vamos a salir a jugar", declaró el entrenador de los salvadoreños.

“La selecta” nunca le ha ganado a México en la Copa Oro, se han enfrentado en tres ocasiones y las tres han sido triunfos mexicanos, por lo que buscará llevarse los tres puntos.

Además, México con una derrota ante El Salvador y una victoria de Trinidad y Tobago pone en peligro la clasificación de los aztecas a la siguiente ronda.

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Posible alineación de la Selección de México

Portero: Alfredo Talavera.

Defensa: Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Jesús Gallardo.

Mediocampo: Héctor Herrera, Edson Álvarez, Érick Gutierrez.

Delantera: Orbelín Pineda, Jesús 'Tecatito' Corona y Rogelio Funes Mori.

Cuándo y dónde ver en VIVO México vs El Salvador

Cuándo: Domingo 18 de julio.

Hora: 8:45 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

No puedes perderte el partidazo entre la Selección Azteca vs El Salvador por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.

