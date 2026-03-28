¡Última Hora! Corea del Sur es desnudado por Costa de Marfil a días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

A 75 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM , la selección de Corea del Sur, que será rival de México en el torneo, fue goleado 4-0 por su similar de Costa de Marfil, que dio un golpe de autoridad, en partido amistoso disputado en el Stadium MK en Inglaterra. Los africanos mostraron contundencia ofensiva y solidez defensiva, mientras que los asiáticos dejaron dudas en su esquema de cara a la fiesta mundialista.

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¿Cómo fueron los goles entre Corea del Sur vs Costa de Marfil?

El marcador se abrió al minuto 35, cuando Evann Guessand aprovechó un pase de Martial Godo para definir con la derecha desde el centro del área. Justo antes del descanso, al 45, Simon Adingra amplió la ventaja tras asistencia de Parfait Guiagon, dejando a Corea del Sur contra las cuerdas.

En la segunda mitad, Costa de Marfil mantuvo la presión. Al minuto 62, Martial Godo se hizo presente en el marcador con un remate cercano tras un saque de esquina. Ya en tiempo añadido, al 93, Wilfried Singo cerró la goleada con un disparo raso junto al palo izquierdo, tras un contraataque conducido por Amad Diallo.

El resultado final de 4-0 reflejó la superioridad marfileña, que dominó en tiros a puerta y mostró un ataque variado. Corea del Sur, pese a tener momentos de posesión, nunca encontró claridad ofensiva.

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¿Cuál es el Grupo y partidos de Corea del Sur y Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

Ambas selecciones ya conocen sus rivales en la fase de grupos:

Corea del Sur – Grupo A

Corea del Sur vs Ganador de Chequia vs Dinamarca (11 de junio) Corea del Sur vs México (18 de junio) Corea del Sur vs Sudáfrica (24 de junio)

Costa de Marfil – Grupo E

Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio) Costa de Marfil vs Alemania (20 de junio) Costa de Marfil vs Curazao (25 de junio)



Para los Elefantes, el triunfo fortalece su confianza en un grupo exigente. En contraste, Corea del Sur deberá ajustar su defensa si quiere competir ante la Selección Mexicana y los otros rivales del grupo.

¿Cuáles son los próximos partidos de preparación de Corea del Sur u Costa de Marfil?