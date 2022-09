5 selecciones que llegan con problemas a Qatar 2022

El mundial de Qatar 2022 está pocos días de que arranque y algunas selecciones en los últimos partidos han mostrado un nivel que preocupa a aficionados y especialistas.

Inglaterra

El cuadro comandado por Gareth Southgate está lleno de interrogantes previo al mundial, el entrenador ha cambiado sus planteamientos, lejos del cuadro que llegó a la final de la Eurocopa 2020, en la que fue finalista y mostró un estilo de juego agradable.

Southgate, continuó experimentando y llamó más futbolistas, haciendo rotaciones fallidas de cara al mundial, esta situación ha causado que la prensa especializada cuestione duramente el trabajo del entrenador de 52 años.

Francia

La escuadra actual campeona del mundo, Francia , llega con un presente cuestionable rumbo a la máxima justa, en la que defenderá su título; sin embargo, el cuadro de Didier Deschamps tiene varias interrogantes, pues en la Nations League estuvo al filo de descender con una victoria, dos empates y tres perdidos.

Kylian Mbappé, no puede soportar solo al equipo; a comparación de Rusia 2018, jugadores como Griezmann, Kanté y Pogba han bajado su nivel notoriamente.

Alemania

La Selección de Alemania vivirá su primer mundial sin Joachim Löw , entrenador que estuvo desde 2006 con los teutones, luego de los malos resultados en Rusia 2018 y la Euro 2020 trajeron a Hansi Flick, pero su proceso no está dando los resultados esperados y las críticas no se hicieron esperar.

La Selección alemana terminó su paso por la UEFA Nations League con un empate ante Inglaterra y de los últimos ocho partidos solo ha ganado en dos ocasiones.

Bélgica

Una de las selecciones que maravilló al mundo en Rusia 2018 fue Bélgica, si bien, el equipo se hizo más maduro, esto no debería ser un impedimento para no considerarlo favoritos, sin embargo, en los últimos partidos no ha dado el “estirón”, pues para pasar al “Final 4” en la UEFA Nations League, cayó ante Países Bajos y le dejó esa posición de privilegio a los neerlandeses.

México

La Selección Mexicana llega con cuestionamientos de cara a su gira final en Girona, ciudad en la que enfrentarán a Suecia e Irak; ganó por la mínima ante Perú con gol de Alexis Vega , y cayó ante Colombia 3-2 en el Levi´s Stadium.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 arrancará el 20 de noviembre con el partido entre Qatar y Ecuador, este cotejo es correspondiente al grupo A y se disputará en el Estadio Estadio Al Khor.

