¡Por si no alcanzaste! Así puedes conseguir boletos para ver a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a tan solo unos cuantos meses de arrancar, por lo que la obra del Estadio Banorte (antes Azteca) marcha a pasos agigantados. No obstante, hay aficionados que no alcanzaron boletos, pero existe una manera de adquirirlos y ver jugar a México, que para los partidos de marzo convocará a un jugador de nacionalidad armenio.

El periodista David Medrano Félix informó que una empresa mexicana tiene a la venta un paquete para ver jugar a la Selección Mexicana los Dieciseisavos de Final, en caso de que avance a la ronda de eliminación. Ello implicaría los panoramas de si queda en primero o segundo lugar de su grupo, que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y un posible país de Europa.

Una agencia mexicana vende paquetes y uno de ellos incluye el partido de la selección en caso de que avance a Dieciseisavos de Final.|Archivo

Nevada Tours tiene un paquete especial: si la selección avanza en primer lugar, el partido sería en México, pero si termina en segundo, el duelo de Dieciseisavos de Final se disputaría en Los Ángeles, California. Sin importar la posición de clasificación, ambos duelos están cubiertos.

Asimismo, la empresa de viajes con sede en Guadalajara, Jalisco, cuenta con otros paquetes para los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que son las semifinales y la final, según informó una colaboradora de Nevada Tours en una entrevista para el canal de YouTube del periodista de Azteca Deportes.

La última ventana para conseguir boletos para el mundial

La FIFA anunció mediante un correo electrónico que se abrirá una ventana extraordinaria en abril para conseguir boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 a las personas que se registraron previamente.

La venta de boletos iniciará el jueves 2 de abril a las 10 de la mañana (hora centro de México), en lo que sería la última oportunidad de los aficionados para adquirir entradas y ser parte de la historia del país azteca, que será el primero en albergar 3 mundiales.