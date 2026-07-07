Cruz Azul tiene INESPERADA BAJA para el Apertura 2026; ¿quién podría suplantarlo?

La Máquina de Cruz Azul confirmó, hace unos días, la baja de un jugador que tenía en mente consolidarse en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX pero que, sin embargo, tendrá que esperar unos meses más debido a una complicada situación de salud que recientemente vivió.

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Fue hace unos días que Cruz Azul confirmó la baja de Amaury Morales para el resto del torneo Apertura 2026 luego de sufrir una dolorosa lesión que lo mantendrá fuera de las canchas durante los próximos meses, por lo que ahora la directiva analiza si reemplazarlo por otro futbolista.

¿Qué le pasó a Amaury Morales, jugador de Cruz Azul?

Fue durante el entrenamiento de Cruz Azul que el club confirmó la lesión de Amaury Morales, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y que lo alejará de las canchas durante, al menos, seis meses, motivo por el cual el futbolista mexicano no disputará el Apertura 2026.

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En el comunicado, Cruz Azul señala que la rotura de ligamento se dio en su rodilla derecha, por lo que el jugador se vio obligado a pasar por el quirófano. Vale decir que este tipo de lesiones, normalmente, impiden que el futbolista dispute partidos durante seis, ocho o incluso nueve meses.

¿Cruz Azul le buscará un reemplazo a Amaury Morales?

Esta situación ha cambiado el plan que Cruz Azul tenía en este mercado de fichajes, pues tanto Joel Huiqui como el resto de su cuerpo técnico contemplaban a Amaury Morales como un elemento revulsivo importante gracias a las habilidades que tiene de tres cuartos del campo en adelante.

Sin embargo, hasta ahora se desconoce si la directiva celeste buscará el reemplazo de su jugador en este mercado de fichajes o, bien, si mantiene la estructura tal y como se había planeado antes de esta lesión, la más importante en la carrera de Amaury Morales hasta ahora.