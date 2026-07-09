Cruz Azul dejaría salir a su extranjero estrella y pasaría a otro equipo de la Liga BBVA MX
Buscando el bicampeonato y contratar otro jugador NFM, el Cruz Azul dejaría salir a uno de sus históricos hacia otro equipo de la Liga MX
Mientras Cruz Azul no volvería al Estadio Banorte, la directiva sigue moviéndose en el mercado de fichajes de cara al Apertura 2026. Uno de los temas más importantes involucra a un futbolista extranjero que forma parte del plantel campeón. Su situación contractual mantiene abierta la posibilidad de una salida dentro de la Liga BBVA MX.
El protagonista es Gabriel Fernández, delantero uruguayo lleva varias semanas negociando una renovación con la directiva cementera. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto y su continuidad en La Noria luce cada vez más complicada de cara a los próximos meses. Otro equipo de México suena como posible interesado.
Cruz Azul dejaría salir a su extranjero estrella
Según reportes de Gerardo González, Cruz Azul habría tomado la decisión de utilizar la plaza de extranjero que ocupaba el Toro Fernández para facilitar futuras incorporaciones. Las diferencias económicas entre ambas partes impiden alcanzar un nuevo acuerdo.
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El contrato del delantero concluye al finalizar el semestre y el club necesita resolver cuanto antes el tema de los jugadores No Formados en México (NFM). Por esa razón, la salida del uruguayo aparece como una de las opciones más viables.
El Toro Fernández tendría interesados en la Liga MX
Mientras se define su futuro, varios equipos siguen de cerca el caso del atacante. Habría acercamientos de los Xolos de Tijuana para una posible incorporación del Toro, aunque hasta ahora no existen negociaciones avanzadas con La Máquina.
La eventual partida de Fernández también influiría en la plantilla. Liberar una plaza de extranjero permitiría avanzar por nuevos refuerzos para el proyecto encabezado por Joel Huiqui, una prioridad para la dirigencia antes del cierre del mercado.
Gabriel Fernández y el detalle que llamó la atención de los aficionados
En las últimas horas surgió otro detalle que alimentó las versiones sobre su salida. El Toro Fernández aparece con jersey desactualizado en el sitio oficial de Cruz Azul, lo que hace que su futuro parezca cada vez más lejos de La Noria.
Los números del Toro Fernández en Cruz Azul
- Partidos jugados: 78
- Encuentros como titular: 44
- Goles convertidos: 24
- Asistencias aportadas: 10.