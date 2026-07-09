Cruz Azul no volvería al Estadio Banorte y esta sería su nueva cancha

Así como Cruz Azul llegó a un estadio con mucha historia para un amistoso, ahora se habla mucho del cambio de sede para el Apertura 2026. Además de la preparación del plantel, el club sigue enfrentando ese tema que no ha logrado resolver desde hace varias temporadas. Todo apunta a que el equipo no sería local en el Estadio Banorte (ex Estadio Azteca).

Aunque existía la expectativa de que Cruz Azul regresara al Estadio Banorte tras las remodelaciones realizadas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, distintos reportes indican que ese escenario perdió fuerza. Según distintos reportes, la directiva analiza seriamente otra alternativa para el próximo torneo.

Cruz Azul no volvería al Estadio Banorte y habría otro recinto posible

De acuerdo con información trascendida en las últimas horas, la posibilidad más firme es que La Máquina vuelva a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes. El reporte señala que, pese a existir un contrato con el Estadio Banorte hasta 2031, el club busca una solución distinta para disputar el Apertura 2026.

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El cambio llegaría después de varios torneos marcados por la falta de estabilidad. En los últimos años, Cruz Azul pasó por el Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio Olímpico Universitario, el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Banorte, sin conseguir establecer una sede permanente para sus encuentros como local.

El Estadio Ciudad de los Deportes volverá a recibir los partidos del Club América

Estadio Ciudad de los Deportes sería la casa de Cruz Azul en el Apertura 2026

Durante el Clausura 2026, el conjunto celeste comenzó jugando en Puebla tras concluir su acuerdo para utilizar Ciudad Universitaria. Más adelante pudo regresar al Estadio Banorte para el cierre de la fase regular y las series de Liguilla.

A pesar de haber conquistado La Décima Liga BBVA MX de su historia, los cementeros tienen problemas con el estadio. Ahora se fortalece la posibilidad de que el inmueble de la colonia Nochebuena vuelva a ser la sede del equipo.

Cruz Azul busca el bicampeonato con Joel Huiqui

Mientras se define el estadio para el Apertura 2026, la directiva mantiene la confianza en el proyecto deportivo encabezado por Joel Huiqui. El plantel conserva gran parte de la base campeona y, hasta ahora, registra pocos movimientos en el mercado de fichajes.

