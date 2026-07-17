Partidos que se jugarán HOY viernes 17 de julio de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Luego del arranque del jueves de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, este viernes 17 de julio nos regala una espectacular cartelera de tres partidos que prometen intensas emociones, el debut del actual campeón de la Liga BBVA MX y, sobre todo, el regreso del tradicional ‘Viernes Botanero’.

Juárez vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 1 del Apertura 2026

León vs. Atlas - Estadio del León - 19:00 horas

La actividad arranca en el estado de Guanajuato con un choque de dos equipos que buscan sacudirse el polvo del torneo anterior. El conjunto del León recibe a los rojinegros del Atlas en un duelo marcado por la reestructuración. Ambas escuadras estrenan piezas clave y plantillas sumamente renovadas, por lo que el campo de los ‘Panzas Verdes’ será el escenario perfecto para medir qué tanto ha calado la pretemporada en los dos planteles. Sumar tres puntos desde el inicio es vital para consolidar la confianza de sus nuevos proyectos técnicos.

Atlético de San Luis vs. Cruz Azul - Estadio Libertad Financiera - 19:00 horas

En simultáneo, el actual campeón de la Liga BBVA MX, Cruz Azul, inicia su camino hacia la defensa del título en territorio potosino. La "Máquina" visita al Atlético de San Luis con la firme intención de hacer valer su jerarquía y llevarse las primeras tres unidades del semestre. Sin embargo, el Estadio Libertad Financiera se caracteriza por ser una aduana sumamente hostil para cualquiera. Los locales buscarán dar la primera gran sorpresa de la campaña y abollarle la corona al conjunto dirigido por Joel Huiqui en la misma fecha inaugural.

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FC Juárez vs. Puebla - Estadio Olímpico Benito Juárez - 21:00 horas

Para cerrar con broche de oro la velada, el tradicional Viernes Botanero de TV Azteca abre sus transmisiones desde el paso del norte. Los Bravos de FC Juárez reciben a la Franja del Puebla en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Los fronterizos buscarán aprovechar la localía y el empuje de su afición para empezar el campeonato con el pie derecho, ante un conjunto camotero que arriba dispuesto a demostrar que será un duro contendiente en este semestre. Un duelo táctico imperdible que promete goles y emociones al límite para coronar el viernes futbolero.

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