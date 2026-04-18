Confirmado: La oscura marca que Cruz Azul busca evitar ante Xolos

La Máquina de Cruz Azul se encuentra en medio de una tormenta perfecta. Lo que inició como una campaña prometedora, luego de no conocer la derrota en 15 partidos consecutivos en este Clausura 2026, se ha transformado en un espiral descendente que ya no solo preocupa por la falta de puntos, sino por el peso de la historia. Antes de recibir a los Xolos de Tijuana en la Jornada 15, el conjunto cementero arrastra una losa de siete partidos oficiales sin conocer la victoria, combinando sus tropiezos en la Liga BBVA MX y la dolorosa eliminación en la Concachampions.

Si Cruz Azul no logra derrotar al equipo fronterizo este fin de semana, alcanzará los ocho encuentros sin ganar, una cifra que nos remonta directamente a uno de los periodos más inestables del club: la era del estratega español Paco Jémez.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul no ganó en 8 ocasiones?

Para encontrar una racha de ineficacia similar, debemos viajar nueve años atrás. En aquel 2017, bajo el mando de Jémez, Cruz Azul vivió un calvario de nueve partidos consecutivos sin sumar de a tres entre el torneo Clausura 2017 y la Copa MX. Aquella pesadilla comenzó a mediados de enero y se extendió hasta finales de febrero, dejando una huella de desesperación en la afición celeste.

Aquel registro incluyó derrotas ante Pumas, Querétaro (2 partidos), Tijuana y Atlas, además de empates estériles contra Monterrey, Santos y el equipo de Alebrijes (en dos ocasiones), entre la Liga y el certamen copero. Fue un periodo donde, a pesar de la propuesta ofensiva del técnico español, la contundencia era nula y los errores defensivos costaban puntos semana tras semana.

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Cinco empates y dos derrotas suma Cruz Azul en sus últimos partidos

Hoy, la situación guarda paralelismos inquietantes. La eliminación en el torneo internacional y el empate en el Clásico Joven ante América han dejado al plantel con la confianza resquebrajada. Aunque el equipo inició la jornada en el segundo lugar de la tabla, la inercia negativa amenaza con sacarlos de la zona de clasificación directa justo en la recta final.

El duelo ante Tijuana no es solo una oportunidad para sumar tres puntos; es una batalla contra el pasado. Evitar llegar a ese octavo partido sin triunfo es vital para no quedar a solo un paso de igualar la marca negativa de Jémez.

